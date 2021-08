Chánh văn phòng huyện ủy và bạn đồng hành tử vong trong tai nạn thảm khốc

Trong lúc lưu thông trên quốc lộ, chiếc ô tô do Chánh văn phòng Huyện ủy Vị Xuyên (Hà Giang) bất ngờ tông trực diện vào xe khác ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương.



Gia Lai: Xe con và xe tải tông trực diện, 3 người tử vong tại chỗ

Tai nạn kinh hoàng, xe container tông trực diện xe khách chở 20 người

Hiện trường vụ tai nạn- Ảnh V.H



Trưa 22.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Vị Xuyên cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến 2 người chết, 1 người bị thương.



Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 21.8, tại QL2, đoạn qua xã Đạo Đức (H.Vị Xuyên). Thời điểm này, 2 chiếc ô tô (một xe du lịch, một xe bán tải) di chuyển với tốc độ cao đã tông trực diện vào nhau với khiến 2 người ngồi trên xe du lịch tử vong, tài xế xe bán tải còn lại bị thương nặng. Hai phương tiện đều biến dạng, hư hỏng nặng.



Theo lãnh đạo Công an H.Vị Xuyên, nạn nhân tử vong là ông B.H.Q, Chánh văn phòng Huyện ủy H.Vị Xuyên và 1 người phụ nữ ngồi cùng xe; nạn nhân còn lại bị thương nặng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.



Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Công an H.Vị Xuyên đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.



Đại diện Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin vụ tai nạn và đang yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể.



Được biết, ông B.H.Q mới nhận chức Chánh văn phòng Huyện ủy H.Vị Xuyên được khoảng 1 tháng. Chiếc xe du lịch Vinfast mà nạn nhân điều khiển cũng mới mua cách đây 1 tháng, đứng tên vợ ông Q, nhưng bà này không đi cùng chồng khi xảy ra tai nạn.

Theo Trần Cường (TNO)