Bình Dương: Cháy nhà trong đêm, 5 người thương vong

Có ít nhất 3 người chết, 2 người bị thương trong vụ hoả hoạn xảy ra vào đêm 18/8 tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.





Sáng 19/8, Công an TP.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, VKS và các lực lượng đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 5 người thương vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 đêm 18/8, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nằm trong hẻm trên đường Trần Khánh Dư, KP Thắng Lợi 2, phường Dĩ An.



Khi tới kiểm tra, nhiều người tá hoả thấy căn nhà này đang bốc cháy dữ dội. Mọi người đã hô hoán nhau phá cửa để tiếp cận vào bên trong dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.



Căn nhà nơi xảy ra hoả hoạn khiến 5 người thương vong. Ảnh: X.A.



Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương điều xe cứu hoả cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.



Đến khoảng 1h ngày 19/8, ngọn lửa được khống chế. 5 người bên trong nhà được đưa ra ngoài, nhưng có 3 người đã tử vong (vợ chồng chủ nhà cùng người cháu gái).



Riêng 2 người còn lại là con của chủ tiệm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Theo cơ quan công an, nạn nhân tử vong là ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh).



Hai người con của ông Ánh đươc cấp cứu kịp thời là Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006).



Được biết, căn nhà xảy ra hoả hoạn nằm trong khu dân cư đông người ở KP Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, có chiều ngang khoảng 5 mét. Phía trước nhà làm nơi bán tạp hóa và các loại đồ chơi trẻ em.



https://danviet.vn/binh-duong-chay-nha-trong-dem-5-nguoi-thuong-vong-20210819072818427.htm

Theo VĂN DŨNG (Dân Việt)