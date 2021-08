Bình Định: Làm rõ thông tin người nhà cán bộ xã 'bỗng dưng' được tiêm vắc xin Covid-19

Người dân xã Mỹ Thành (H.Phù Mỹ, Bình Định) bức xúc vì người thân của cán bộ xã không thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vẫn được chính quyền đưa vào danh sách tiêm ngừa.





Thông tin người nhà cán bộ xã Mỹ Thành tiêm vắc xin không đúng đối tượng được phản ánh trên Facebook - Ảnh chụp màn hình



Sáng 26.8, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ (Bình Định), cho biết đã chỉ đạo Ban điều hành tiêm vắc xin của huyện này xác minh, làm rõ thông tin người nhà cán bộ xã Mỹ Thành (H.Phù Mỹ) được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 không đúng đối tượng ưu tiên. Sau khi Ban điều hành tiêm vắc xin báo cáo kết quả xác minh, UBND H.Phù Mỹ sẽ xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) để làm gương.



Thông tin ban đầu, những ngày qua, nhiều tài khoản Facebook cá nhân ở H.Phù Mỹ bức xúc chia sẻ thông tin về việc một số người thân của cán bộ xã Mỹ Thành được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dù không thuộc đối tượng ưu tiên.



Theo đó, có khoảng 20 người được tiêm không đúng đối tượng ưu tiên, trong đó có nhiều người là chồng, vợ, con, mẹ… của một số cán bộ xã.



Các hình ảnh chụp đoạn tin nhắn trên nhóm Zalo được cho là của ông Đặng Xuân Hợp, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành và một số cán bộ vào trưa 17.8 cũng khiến nhiều người bức xúc.





Đoạn tin nhắn được cho là của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành và một số cán bộ xã này - Ảnh: Người dân cung cấp



Theo ông Hợp, điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại sở UBND xã Mỹ Thành vào chiều 17.8 là điểm tiêm do H.Phù Mỹ tổ chức để triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng ưu tiên. Một số thành viên Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thành nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã có đề xuất tiêm vắc xin cho một số người thân để yên tâm công tác. Lãnh đạo H.Phù Mỹ không có chủ trương tiêm cho người thân của cán bộ.



“Do vắc xin còn thừa vì một số người trong tổ Covid-9 không tiêm do lớn tuổi, đau ốm… nên anh em đề xuất tiêm cho người thân. Cán bộ đi chống dịch Covid-19 dễ lây nhiễm nên xin tiêm vắc xin cho người nhà để yên tâm công tác cho tốt”, ông Hợp giải thích.



Ông Hợp còn cho rằng do thừa vắc xin nên một số người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đến xin được tiêm. Trong đó, riêng người thân của cán bộ xã Mỹ Thành có hơn 10 người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dù không nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên.



Đại diện Trung tâm y tế H.Phù Mỹ cho biết điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 tổ chức tại xã Mỹ Thành ngày 17.8 là tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca cho 16 nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế.



“Chúng tôi có nghe phản ánh có người được tiêm vắc xin là không đúng đối tượng tại xã Mỹ Thành. Cán bộ tham gia phòng chống dịch được tiêm vắc xin mới đúng đối tượng, còn người nhà được tiêm là không đúng. Danh sách tiêm vắc xin được lập và nhập liệu trước do Văn phòng UBND huyện thực hiện, ngành y tế chỉ làm công tác chuyên môn là tiêm vắc xin theo danh sách đã lập”, vị này cho biết.

