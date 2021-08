Bình Định: Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, 1 người chết, 6 người trọng thương

Sau khi hòa giải mâu thuẫn bất thành, 2 nhóm thanh niên với khoảng 25 người cầm hung khí xông vào đâm chém nhau khiến 1 người chết, 6 người bị thương nặng.





Chiều 6-8, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng (cùng ngụ ở địa phương) về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.





Hung khí được 2 nhóm thanh niên dùng để đâm chém nhau.



Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 18-6, tại vòng xoay trên Quốc lộ 19B, đoạn thuộc khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 băng nhóm thanh niên với khoảng 25 người. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã An Nhơn lập tức đến hiện trường.



Thấy công an đến, 2 nhóm thanh niên ngừng đánh nhau, bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng hơi, 1 vỏ đạn và 5 cây phảng sắt.



Quá trình điều tra đã xác định thời điểm trên, Võ Anh Kiệt (SN 1999; ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) cùng 4 đối tượng khác mang theo hung khí đến vòng xoay trên Quốc lộ 19B gặp Lê Văn Linh (SN 1998; ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) để giải quyết mâu thuẫn từ trước. Lúc này, nhóm của Linh có khoảng 20 người với nhiều hung khí mang theo.



2 trong số 4 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vừa bị Công an thị xã An Nhơn bắt tạm giam.



Sau khi hòa giải bất thành, 2 nhóm của Kiệt và Linh cầm hung khí xông vào đâm chém nhau. Hậu quả 7 người bị thương nặng, trong đó có 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện.



Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Đức Anh (NLĐO)