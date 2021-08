Bình Định: Đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch phường vì để dịch lan

Ông Ngô Văn Tân, Bí thư Đảng ủy và ông Trương Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong việc để lây lan dịch.



Để lây lan dịch Covid-19, 1 trưởng trạm y tế bị đình chỉ chức vụ

Nhiều khu dân cư ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, bị phong tỏa do dịch. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)



Ngày 21/8, Bí thư Thị ủy thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) Đặng Vĩnh Sơn đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngô Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phường Đập Đá (Thị xã An Nhơn), để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Đập Đá (địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.



Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 21/8.



Thị ủy An Nhơn giao ông Phan Thanh Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đập Đá chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đảng ủy phường Đập Đá trong thời gian khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy phường.



Cũng trong ngày 21/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đập Đá đối với ông Trương Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đập Đá, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Đập Đá, để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn phường. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 21/8.



Tính đến chiều 21/8, thị xã An Nhơn có 142 ca mắc COVID-19, riêng phường Đập Đá có 22 ca.

Theo Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)