Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt thêm 2 “đàn em” của trùm buôn lậu Mười Tường.

Chiều 12.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng trong diện truy tìm của Công an tỉnh An Giang liên quan đến đường dây buôn lậu của bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, được nhiều người biết đến qua biệt danh Mười Tường.



2 đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường sau khi bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK

Cụ thể, vào hồi 5h15, ngày 12.8, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 9 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông tổ chức tuần tra, kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm.

Đến khu vực cột mốc 263, thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (tỉnh An Giang) phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên Võ Văn Kha (SN 1972, tường trú ấp Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) và Trần Văn Phương (SN 1973, thường trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An phú).



Lực lượng Bộ đội Biên phòng lấy lời khai ban đầu của 2 đàn em trùm buôn lậu. Ảnh: CK

Theo lời khai của hai đối tượng, khoảng tháng 8.2019, hai đối tượng xuất cảnh sang Campuchia làm thuê tại tỉnh Tà Keo. Đến ngày 12.8, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua mốc 263 thì bị bắt giữ.

Tuy nhiên, qua rà soát nhanh, xác định đây là 2 đối tượng trong diện bị Công an tỉnh An Giang truy nã do liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, nên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng/người, đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi hai đối tượng kết thúc thời gian cách ly sẽ tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.