Bắt tạm giam cha dượng hành hạ bé trai 5 tuổi tại Bình Dương

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (29 tuổi, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".





Đối tượng Lê Hoài Nam tại cơ quan điều tra.



Trước đó, ngày 4-8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 4 phút với những hình ảnh một người đàn ông liên tục đánh một bé trai (5 tuổi) dù trên người em bé không mặc quần áo. Mặc cho cháu bé la hét và liên tục gọi "ba" nhưng người đàn ông này không hề dừng tay mà còn đánh đập cháu bé nhiều hơn.

Không chỉ có vậy, clip cũng cho thấy có nhiều hành vi chửi mắng, chỉ tay đe dọa cháu bé và đỉnh điểm là hành động nhấc bổng cháu bé lên cao và đập xuống nệm khiến nhiều người phẫn nộ.



Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác minh và mời người đàn ông trong clip đến làm việc và tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã có hành vi đánh đập, bé trai như trong clip.



Cụ thể, đối tượng chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. ( mẹ của bé trai) từ năm 2020 đến nay và bé N.P.A. là con riêng của chị T.



Trong thời gian sống chung, người cha dượng này đã nhiều lần đánh đập và chửi mắng bé trai, trong đó đỉnh điểm là sự việc được ghi lại trong clip được đăng tải trên mạng xã hội vừa qua.

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)