Bắt tạm giam 4 đối tượng vụ 5 chiến sĩ công an bị thương khi bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió

Tối ngày 25-8, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho hay, đã tiến hành bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ việc 5 chiến sĩ công an bị thương khi bảo vệ xe chở thiết bị điện gió ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng bị Công an huyện Hướng Hóa bắt tạm giam.



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Y Sa (29 tuổi, trú tại thôn Ván Ri, xã Húc), Hồ Văn Chíu (21 tuổi, trú tại thôn Ván Ri, xã Húc), Hồ Văn Thiên (26 tuổi, trú tại thôn Ván Ri, xã Húc) và Hồ Văn Nô La (39 tuổi, trú tại thôn Tà Núc, xã Húc).



4 đối tượng nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật hình sự. Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, vào sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”.



Như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 23-8, một xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Tài Tâm – Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh) theo tuyến đường 587 đi qua địa bàn xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).



Quá trình vận chuyển cánh quạt gặp khó khăn, vì người dân 2 bên đường dựng tre gây cản trở nên khoảng 50 người gồm lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương đến hỗ trợ.



Khi xe đến đoạn đường 587 thuộc địa bàn thôn Ván Ri (xã Húc) thì có vướng một số cây xanh, người dân có yêu cầu thương lượng. Đến khoảng 19 giờ 30, khi đang trong quá trình thương lượng đền bù thi rất đông người dân la ó, dập vỏ chai bia ném vào lực lượng bảo vệ khiến 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động và 3 công an bị thương.

