Bắt nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long tội lừa đảo

Ông Đào Ngọc Bảo, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh), vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đào Ngọc Bảo, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long, bị bắt giữ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: N.H



Ngày 10.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định bắt giữ ông Đào Ngọc Bảo (47 tuổi, trú tại tổ 5, khu 2, P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long), nguyên là Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .



Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ tháng 10.2019 - 11.2020, ông Bảo khoe với nhiều người rằng mình đang làm lãnh đạo tại một cơ quan thuộc Thành ủy Hạ Long, quen biết nhiều lãnh đạo các phòng ban của UBND TP.Hạ Long, có khả năng làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Không những thế, với chức danh là Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long, ông Bảo còn khoe với nhiều người có thể xin việc làm tại một số cơ quan nhà nước để rồi qua đó, nhận hồ sơ với số tiền gần 1 tỉ đồng của 5 công dân và hứa hẹn giúp họ. Tuy nhiên sau đó, ông Bảo đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào việc cá nhân.



Trước hành vi phạm tội của ông Bảo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị những ai là bị hại liên hệ với đơn vị này để cung cấp thêm thông tin làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.



Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo thành phố Hạ Long cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, địa phương này đã đình chỉ chức vụ với ông Đào Ngọc Bảo để phục vụ việc điều tra.



Một lãnh đạo Thành ủy Hạ Long cho biết, ngày 15.6.2020 ông Bảo nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long đã được điều động giữ chức Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hạ Long.



Trước khi bị bắt giữ 1 tuần ông Bảo đã xin thôi việc.



Theo Lã Nghĩa Hiếu (TNO)