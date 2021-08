Bắt nghi can buôn ma túy trốn truy nã mang theo 3 khẩu súng

Sau khi đồng bọn bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, nghi can Ngọc bỏ trốn, tiếp tục buôn ma túy và bị công an vây bắt khi đang mang 3 khẩu súng trong người.



Nghi can Ngọc bị bắt giữ. Ảnh: C.A



Chiều 12.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Phạm Văn Ngọc (48 tuổi, ngụ xã Tây Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn hơn 1 năm qua.



Ngọc là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị cơ quan chức năng bắt giữ vào tháng 11.2019. 4 nghi can trong đường dây đã bị bắt cùng 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gam hồng phiến, riêng Ngọc trốn thoát.



Ngày 17.3.2020, Ngọc bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Sau khi bỏ trốn, Ngọc vẫn tiếp tục chỉ đạo, cấu kết với một số nghi can để hoạt động buôn bán ma túy. Ngọc thường lợi dụng vùng đồi núi giáp ranh giữa các huyện Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương để đi lại, ẩn nấp và luôn mang theo súng cùng một số đàn em để cảnh giới, bảo vệ.



Số vũ khí Ngọc mang bên người bị công an thu giữ. Ảnh: C.A



Sau một thời gian theo dõi, đêm 11.8, phát hiện Ngọc về nhà riêng ở xã Tây Thành (H.Yên Thành), lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng tổ chức vây bắt. Sau khi bao vây ngôi nhà, lực lượng chức năng đã vận động và thuyết phục thành công Ngọc ra đầu hàng.



Tại nhà của Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn (có 6 viên đạn), 1 khẩu súng AK (cùng hộp đạn 30 viên), 1 khẩu súng săm lếch (có 7 viên đạn); 13 viên hồng phiến, 10 gam heroin, 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.



Nguồn gốc số vũ khí trên đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Khánh Hoan (TNO)