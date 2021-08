Án mạng ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Chồng sát hại vợ, đâm trọng thương 2 cảnh sát

Người chồng đi nhậu về, lôi vợ ra ngoài sân rồi dùng dao sát hại. 2 cán bộ cảnh sát đến hiện trường vụ án mạng cũng bị nghi phạm dùng dao đâm trọng thương.



Bản án thích đáng cho gã chồng sát hại vợ ở Chư Sê

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nguyễn Long



Ngày 3.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Phan Minh Hoàng (34 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Hoàng đi nhậu về nhà tại ấp Phước Tấn xã Tân Hòa và xảy ra mâu thuẫn với vợ mình là chị N.T.Đ (39 tuổi).



“Tôi nghe tiếng 2 vợ chồng cãi nhau ồn ào nhưng không dám vào can ngăn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng kêu cứu của vợ Hoàng. Tôi đến thì thấy vợ Hoàng đã nằm gục dưới đất với vết thương ngay cổ”, một nhân chứng cho biết.





Căn nhà của vợ chồng Hoàng. Ảnh: Nguyễn Long



Người dân trong xóm liền gọi báo Công an xã Tân Hòa. Hơn 10 phút sau, 2 cán bộ Công an xã Tân Hòa đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Hoàng cầm dao đe dọa.



Hai cán bộ Công an xã Tân Hòa đã nổ súng khống chế, yêu cầu Hoàng bỏ 2 con dao đang cầm trên tay xuống nhưng Hoàng vẫn cố xông vào đâm 2 cán bộ công an bị thương.





Hoàng bị khống chế, nằm gần thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV



Một lát sau, thêm nhiều cán bộ Công an xã Tân Hòa xuống hiện trường dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế được Hoàng để đưa chị Đ. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.



Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Viện KSND cùng cấp và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng này.

Theo Nguyễn Long (TNO)