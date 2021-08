400 trong số 2.000 người từ Đồng Nai về Ninh Thuận mắc COVID-19

Ngày 31/7, trên 2.000 công dân của tỉnh Ninh Thuận từ Đồng Nai trở về quê, trong số này có hơn 400 người mắc COVID-19, tạo sức ép rất lớn cho địa phương này về cơ sở cách ly, điều trị.



Ninh Thuận dừng tiếp nhận người từ vùng dịch COVID-19 đến làm việc

Lực lượng chốt kiểm soát Cà Ná, huyện Thuận Nam thực hiện kiểm tra phòng, chống dịch đối với công dân về từ các tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)



Để thực hiện tốt công điện 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh hiện nay, ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4178/UBND-TCDNC đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện và có sự hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để công dân của tỉnh an tâm “ai ở đâu ở đấy” giúp tập trung phòng, chống dịch hiệu quả.



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền, Ninh Thuận cũng vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa phương trong tỉnh; đồng thời đang thực hiện kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở mức cao hơn; cần triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung.



Với khả năng tiếp nhận hiện nay của các khu cách ly tập trung ở Ninh Thuận thì việc tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng để thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn cho địa phương.



Vì lẽ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động công dân của tỉnh Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho những lao động của tỉnh đang gặp khó khăn để ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần công điện 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.



Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp, chỉ đạo các chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A tăng cường chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt, không để số người dân của Ninh Thuận tự ý đi xe gắn máy từ các tỉnh, thành phía Nam về đi ngang qua chốt cho tới khi các địa phương trên hết hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội.



Tỉnh Ninh Thuận hiện cũng đang tuyên truyền cho các gia đình có người thân đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai vận động con em không trở về tỉnh trong thời điểm này, nhất là lúc Đồng Nai đang thực hiện giãn cách và Ninh Thuận cũng đang có những khó khăn chung.



Khi hết giãn cách và Chính phủ có chủ trương mới thì tỉnh sẽ triển khai ngay kế hoạch tổ chức đón công dân trở về một cách an toàn, hiệu quả, không để phát sinh hay lây lan dịch bệnh.



Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám, nhiều công dân đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam đã trở về tỉnh; đặc biệt trong ngày 31/7 vừa qua, có trên 2.000 công dân của tỉnh từ Đồng Nai trở về địa phương. Trong số đó có hơn 400 người đã trở thành ca F0 và đã tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.



Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, tính đến tối 14/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 576 bệnh nhân mắc COVID-19; trong đó có 4 ca tử vong do có bệnh lý nền.



Qua cách ly, điều trị, toàn tỉnh có 206 ca khỏi bệnh và được chuyển về cách ly điều trị tại nhà 14 ngày theo quy định. Hiện tỉnh còn 366 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.



Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch, đến nay Ninh Thuận cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trong 9 ngày qua, tỉnh chưa phát hiện ca bệnh mới trong công đồng.



Sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ để tập trung phòng, chống dịch, ngày 14/8, Ninh Thuận đã nới lỏng giãn cách xã hội.



Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh còn cao, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp tục áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.



Tỉnh cũng đề nghị các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo Công Thử (TTXVN/Vietnam+)