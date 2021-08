23 địa phương giãn cách: Ca mắc tăng nhanh do xét nghiệm diện rộng

Phân tích về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng 7 và cao nhất vào tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng 8.



Đánh giá nguy cơ có phân nhóm, phân tầng địa phương để chủ động phòng-chống dịch

Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng nhiều địa phương thực hiện giãn cách gia tăng do xét nghiệm diện rộng.



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết như vậy tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 1.060 xã, phường, thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố diễn ra sáng 29/8.



Nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn



Báo cáo tại cuộc họp, thay mặt cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ 19/7 đến nay, tại 23 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ghi nhận 343.686 ca mắc.



23 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên và Khánh Hòa.



Trong giai đoạn tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ 22/8-28/8/2021, tại 23 địa phương đã ghi nhận 78.147 ca mắc. Số mắc mới trong cộng đồng theo ngày có xu hướng gia tăng do các địa phương đang tăng cường xét nghiệm diện rộng.



So với tuần trước đó, có 13/23 địa phương có số mắc mới tăng, trong đó Bình Dương tăng 1,5 lần với 14.689 ca và gấp 2 lần số mắc tăng của 12 tỉnh còn lại cộng lại.



10 địa phương ghi nhận số mắc giảm so với tuần trước đó là Long An, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Tây Ninh, Cần Thơ, Phú Yên, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng.



Nhận định chung về tình dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có số ca mắc mới vẫn ở mức cao (với khoảng 50% ghi nhận tại cộng đồng) và có xu hướng gia tăng do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Tại Long An, Tiền Giang, số ca mắc tại cộng đồng đã có xu hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao (chiếm khoảng 30-50%).



Các tỉnh còn lại tại khu vực miền Nam, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng (khoảng 7-15%) có xu hướng giảm dần.



Các tỉnh như Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Sóc Trăng, Bến Tre có số ca mắc tại cộng đồng thấp, trung bình dưới 20 ca/ngày, đa số rõ nguồn lây.



Tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát do thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội sớm, kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nên vẫn có thể ghi nhận thêm các ổ dịch mới.



Hiện nay, có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc COVID-19 cao là Thành phố Hồ Chí Minh (204.964), Bình Dương (98.794), Đồng Nai (22.264), Long An (20.400), Tiền Giang (9.062).



Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang và Kon Tum.



Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ.



Hơn 16.000 chuyên gia, y bác sỹ vào phía Nam



Phân tích về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng 7 và cao nhất vào tuần thứ 2 và thứ 3 tháng 8/2021. Xu hướng này giống nhau giữa các tầng điều trị và hiện đang có chiều hướng giảm do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp như: Triển khai gói điều trị F0 tại nhà, trạm y tế lưu động (411 trạm y tế lưu động); hỗ trợ, hội chẩn, chỉ đạo chuyên môn từ Trung tâm hồi sức tầng 3 xuống các bệnh viện quận/huyện và bệnh viện dã chiến; vận hành các trung tâm hồi sức (tầng 3).



Các giải pháp đã có hiệu quả làm giảm số ca tử vong, mặc dù số ca phát hiện vẫn khá lớn, cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng.



Về tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết tính đến ngày 28/8/2021, cả nước đã tiêm được 19.223.460 liều. Tính đến ngày 26/8, 19 tỉnh phía Nam đã cấp 12.306.010 liều vaccine; trong đó đã triển khai tiêm chủng được 10.551.088 liều vaccine (đạt 85.7%), gồm có 9.900.585 liều mũi 1 và 650.503 liều mũi 2.



Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm chủng được 5.786.586 liều vaccine (đạt 81.6%), trong đó có 5.598.834 liều mũi 1 và 187.752 liều mũi 2. Các địa phương đang triển khai tiếp nhận 810.150 liều vừa được phân bổ.



Người đứng đầu ngành y tế cho hay Bộ Y tế đã huy động tổng lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Nhân lực Y tế đã huy động trên 16.000 y, bác sỹ và cán bộ y tế hỗ trợ cho khu vực phía Nam.



Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã điều động số lượng lớn các trang thiết bị, máy thở, vật tư thuốc men cho các địa phương này; thiết lập và vận hành hiệu quả 11 trung tâm hồi sức bệnh nhân nặng tại khu vực phía Nam, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 Trung tâm (Trung tâm thứ 6 đặt tại Bệnh viện Dã chiến đa tầng quận Tân Bình do Bệnh viện Thống Nhất điều hành) với lượng lớn số giường cấp cứu và đã có những kết quả tích cực trong việc giảm tử vong.



Tình hình dịch bệnh đến trưa 29/8:



Toàn quốc:



Số ca nhiễm: 422.469

Số ca tử vong: 10.405 ca

Số ca điều trị khỏi: 210.989



Số tiêm chủng: 19.151.122 liều; trong đó tiêm 1 mũi là 16.822.691 liều, tiêm mũi 2 là 2.328.431 liều.

Theo T.G (Vietnam+)