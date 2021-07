Xử lý đối tượng tung tin xuyên tạc về 'người dân bức xúc tự thiêu'

Đối tượng Phan Hữu Điệp Anh thừa nhận đã lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về việc "người dân phẫn uất tự thiêu" rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook.



Án điểm cho kẻ tung tin giả dịch Covid-19

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận các hành vi xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)





Tối 21/7, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những ngày gần đây, lợi dụng diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19, một số đối tượng đã tung tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ chính quyền và nhân dân vô căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tác động xấu đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Từ chiều 19/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền hình ảnh một người đàn ông tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức và kèm bình luận: “Bức xúc vì cách thức chống dịch COVID-19… người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách, tự thiêu."



Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận Bình Thạnh xác định và làm việc với đối tượng Phan Hữu Điệp Anh (sinh năm 1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh) đã có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên tài khoản facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân thành phố, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Bước đầu, đối tượng Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận sử dụng hình ảnh nêu trên, lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về vụ việc rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook.



Cơ quan Công an đã phát hiện trên tài khoản Facebook của đối tượng thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam, tham gia một số hội nhóm trên mạng đưa tin chống phá Đảng chính quyền.



Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố để giám định, làm rõ những nội dung tài liệu mà cơ quan công an thu giữ được của đối tượng, tiến hành xem xét khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.



Liên quan đến hình ảnh trên, theo Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ, vào lúc 14 giờ 50 ngày 19/7, Ủy ban Nhân dân phường nhận được tin có vụ việc một người đàn ông dùng chất lỏng tự đốt thân thể giữa đường đối diện địa chỉ số 56 đường số 2, khu phố 8.



Khi đó, một đoàn xe tang đi qua đã hỗ trợ dập lửa trên thân thể của người đàn ông và dập tắt lửa dưới lòng đường. Người này đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy.



Theo xác minh của Ủy ban Nhân dân phường Trường Thọ, người đàn ông này tên N.M.H ( sinh năm 1975), sống cùng gia đình chị gái có hộ khẩu thường trú tại đường 11, khu phố 8, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức.



Gia đình cho biết ông N.M.H có giấy chứng nhận khuyết tật thần kinh-tâm thần 2. Thời gian qua, ông N.M.H không có mâu thuẫn với gia đình và hàng xóm.



Ông H. hiện đang nằm trị tại Phòng Hồi sức cấp cứu Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vết bỏng ở đùi và ngực, bệnh lý thần kinh tái phát.

Theo H.Tuấn (TTXVN/Vietnam+)