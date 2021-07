UBND TP. HCM ra công văn khẩn, hiện thực hóa Chỉ thị 12 của Thành ủy về tăng cường mạnh mẽ Chỉ thị 16

TP HCM sẽ tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16; nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều bị xử lý nghiêm khắc.





Tối 24-7, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16.



Công văn này cụ thể hóa các chỉ đạo theo Nghị quyết 78 ngày 20-7-2021 của Chính phủ, Công văn 969 ngày 17-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 ngày 22-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.



Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình; thực hiện triệt để yêu cầu, quy định phòng, chống dịch:



Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết để cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu tại những nơi cung cấp theo quy định và đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động tại Mục 2.2 của văn bản này.





TP HCM tăng cường các giải pháp mạnh thực hiện Chỉ thị 16 (Trong ảnh là trạm kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn quận Bình Thạnh sáng 24-7) Ảnh: KIẾN QUÝ





Đồng thời tăng cường kiểm soát các khu phong tỏa, khu cách ly:



Đối với các khu phong tỏa:



+ Trên cơ sở đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ, ảnh hưởng đến sự lây nhiễm dịch bệnh, các địa phương xác định phạm vi phong tỏa phù hợp (không quá hẹp để bỏ sót trường hợp F0, F1, nhưng cũng không quá rộng để ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân).



+ Thực hiện triệt để "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình"; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc hình thức "đi chợ thay".



+ Thành lập Tổ công tác quản lý tại các khu phong tỏa (sau đây gọi tắt là Tổ quản lý), trong đó có sự tham gia của lực lượng công an, quân sự, Thanh niên xung phong, các đoàn thể và nhất là Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng (sau đây gọi tắt là Tổ Covid-19 cộng đồng) để tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện quy định về giãn cách của các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa.



Chính quyền địa phương phối hợp lực lượng công an, quân sự thường xuyên tố chức tuần tra, giám sát việc thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa người với người, nhất là các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao.



+ Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trợ giúp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu vực này đề nghị liên hệ Tổ quản lý để có biện pháp đưa đến từng hộ dân, không để người dân tự ra ngoài nhận trực tiếp. Giao Chủ tịch UBND phường chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng phối hợp lực lượng Thanh niên xung phong TP và tình nguyện viên của Thành Đoàn hỗ trợ điều phối, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân tại các khu phong tỏa.



+ Tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều bị xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu và những người có liên quan tại địa phương nơi đó.



+ Định kỳ thực hiện đánh giá mức độ an toàn tại khu phong tỏa và kịp thời gỡ bỏ phong tỏa từng phần đối với những khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn nhằm giảm tâm lý cho người dân và giảm áp lực cho các lực lượng quản lý khu phong tỏa.



Đối với các khu cách ly:



Người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường họp cấp cứu y tế).



Giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà đổi với các ca F0, F1:



Đối với các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp cấp cứu y tế); lương thực, thực phẩm thiết yểu sẽ được chính quyên hỗ trợ, cung cấp tại nhà.





TP HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn TP HCM theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9-7 trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, do tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, ngày 23-7, TP HCM tiếp tục kéo dài cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến 1-8, đồng thời, siết chặt hơn cách biện pháp thực hiện giãn cách, nhất là trong khu cách ly, khu phong tỏa.



Sau 15 ngày đầu áp dụng Chỉ thị 16, số ca nhiễm mỗi ngày tại TP HCM vẫn liên tục tăng. Tính từ 27-4 đến trưa 24-7, TP HCM ghi nhận 52.544 ca nhiễm.



Hiện, TP HCM đang điều trị 36.569 bệnh nhân (bao gồm xét nghiệm PCR và test nhanh dương tính). Trong đó, 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.







Theo Phan Anh (NLĐO)