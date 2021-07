TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8

Các giải pháp cụ thể của TP.HCM khi thực hiện tiếp Chỉ thị 16 là gì? Tại cuộc họp tổng kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 chiều 23/7, lãnh đạo TP.HCM đã xác định Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn nữa. Các giải pháp này nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao với mục tiêu hạ thấp số ca nhiễm mới và tập trung điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố, tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách. Ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết, riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách. Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn... Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nghiêm và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; tiếp tục vận động các nguồn lực, kịp thời chăm lo cho người dân, nhất là các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Các địa phương tiếp tục tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. Kết hợp việc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và cách ly tại nhà đối với người chờ kết quả khẳng định của xét nghiệm PCR; triển khai trả kết quả xét nghiệm qua tin nhắn điện thoại và ứng dụng y tế trên điện thoại thông minh. Siết chặt công tác quản lý khu phong tỏa với mục tiêu tiên quyết là không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa. Các địa phương phải thật quyết liệt kiểm soát thật chặt chẽ khu phong tỏa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân; gia đình với gia đình; thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định cách ly, phong tỏa. "nhà cách ly với nhà, người cách ly với người". TP yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong khu phong tỏa với sự tham gia của lực lượng công an, quân đội, Thanh niên xung phong; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, hoạt động của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng tham gia kiểm soát chặt chẽ khu phong tỏa. Trường hợp vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm; nơi nào vẫn để tiếp diễn tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách dẫn đến lây nhiễm thì sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương nơi đó. Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cách ly tại nhà đối với F1 và F0 không có triệu chứng. Các địa phương phải lên phương án, phân công cán bộ phụ trách, ứng dụng công nghệ thông tin để có sự quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát phù hợp. Khắc phục vướng mắc hiện nay trong việc phối hợp điều chuyển F0, F1 trong quá trình cách ly và điều trị. Theo đó, hướng dẫn rõ công tác vận chuyển, phối hợp giữa các khu cách ly và bệnh viện điều trị khi "F1 chuyển thành F0" và "F0 không triệu chứng thành F0 có triệu chứng nặng". Nâng cao năng lực điều trị, hệ thống trang thiết bị, nhân lực để đảm bảo luôn làm chủ trong mọi tình huống; trong đó chú trọng huy động đội ngũ y bác sỹ về hưu, lương y, hệ thống y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch. Chủ động rà soát và bảo đảm nhân lực; danh mục và cơ số trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc thiết yếu; thiết bị, kít xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng.