TP HCM chuẩn bị giải pháp cho Chỉ thị 16 tăng cường

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi, TP đã chuẩn bị các giải pháp cho Chỉ thị 16 tăng cường để ngăn chặn triệt để nguồn lây.

Ba ưu tiên khi áp dụng Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam

NÓNG: TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn những F0 được phép cách ly tại nhà





Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM vào tối 21-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi cho biết những ngày qua, số ca nhiễm tại TP vẫn tăng cao. TP chưa đạt đỉnh dịch và tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp trong vài ngày tới.



Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19



TP đã chuẩn bị các giải pháp cho Chỉ thị 16 tăng cường. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, giám sát để người dân thực hiện giãn cách xã hội triệt để hơn, cụ thể giãn cách nhà với nhà, người với người trong gia đình, hạn chế tối đa tiếp xúc lây lan mầm bệnh trong cộng đồng.



Theo ông Phan Văn Mãi, trong 3 kịch bản TP đề ra, TP đang ở kịch bản thứ hai, tức là tiếp tục Chỉ thị 16 và thậm chí phải tăng cường thêm biện pháp siết chặt hơn do mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn. Tại các khu vực nguy cơ cao, đông dân cư như khu nhà trọ chưa bảo đảm việc giãn cách, TP sẽ tính toán, có biện pháp giãn cách phù hợp.



"Thực hiện triệt để trong thời gian 1 tuần hay 10 ngày tới để ngăn chặn nguồn lây lan, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.



Bệnh viện Dã chiến số 5 ở The Garden Mall (quận 5, TP HCM) được phun khử khuẩn toàn bộ vào chiều 21-7 để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Ảnh: HUẾ XUÂN



Về việc phân tầng quản lý và chăm sóc, điều trị các bệnh nhân F0 mắc Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết ngành y tế TP đã phân thành 5 tầng. Trong đó, tầng 1 là những trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính Covid-19 (nghi nhiễm) sẽ tạm chờ ở phường, xã, thị trấn. Sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR, nếu không triệu chứng, không bệnh nền sẽ cách ly tập trung tại tầng này để theo dõi, chăm sóc. Theo số liệu thống kê, nhóm này chiếm khoảng 70% ca nhiễm.



Tầng 2 là các trường hợp nhiễm có triệu chứng, cần điều trị, sẽ được điều trị tại các bệnh viện quận, huyện. Tầng 3 và tầng 4 là những trường hợp có triệu chứng, bệnh nền, bệnh nặng có thể điều trị ở bệnh viện quận huyện hoặc điều trị ở tuyến cao hơn của TP; khoảng 20%-50% thuộc tầng này. Tầng 5 là tầng nặng nhất, ngành y tế sẽ tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng nhằm hạn chế tử vong thấp nhất. Mô hình theo 5 tầng sẽ giúp giảm tải, mạch lạc hơn trong việc quản lý, theo dõi, chăm sóc và điều trị.



Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Phan Văn Mãi khẳng định TP sẽ bảo vệ và mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19 của TP. Đây là sự chuyển hướng trọng tâm trong thời gian tới, cùng với bao vây thu hẹp vùng đỏ.



"Trước đây, TP tập trung nhiều cho khu vực nguy cơ cao nhưng sắp tới TP mở ra các hoạt động để bảo vệ vùng xanh, vùng an toàn, dần củng cố mở rộng. Ví dụ tại huyện Củ Chi ban đầu có 2 xã màu xanh trên bản đồ, bằng các biện pháp đã mở rộng nhiều vùng xanh. TP sẽ giữ Cần Giờ là mảng xanh. Kể cả khu trung tâm sẽ bằng nhiều địa bàn, giãn cách, rà xét nghiệm bóc tách F0 để chuyển hóa thêm nhiều mảng xanh trên bản đồ" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.



Về vấn đề sản xuất an toàn, thời gian qua TP HCM triển khai quy định sản xuất an toàn "ba tại chỗ" hoặc "hai địa điểm - một cung đường" nhưng quá trình chuẩn bị chưa kỹ, có nơi áp dụng "ba tại chỗ" nhưng chưa an toàn. TP sẽ tiếp tục điều chỉnh, có biện pháp an toàn nhất để tổ chức sản xuất.



Ông Phan Văn Mãi cho biết qua kiểm tra thực tế một số chợ truyền thống, điều kiện giãn cách chưa được tốt, vẫn còn nguy cơ. Vì vậy, tại các chợ phải giãn cách và 5K triệt để nhằm mở lại chợ để cung ứng hàng hóa nhưng không để tình trạng mở lại một hai ngày lại trở thành ổ dịch mới. Bên cạnh đó, TP khuyến khích các thành phần kinh tế có những hình thức cung ứng hàng hóa bảo đảm an toàn.



Ngày 21-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết UBND TP đã có công văn khẩn hướng dẫn phối hợp tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 trên địa bàn TP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.



Theo đó, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 không triệu chứng, không kèm bệnh lý nền hoặc đã được điều trị ổn định và không béo phì thuộc địa bàn quản lý.



Xem xét cách ly tại nhà cho các trường hợp F0 mới phát hiện, không triệu chứng nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR có giá trị CT ≥ 30 và hội đủ các điều kiện cách ly tại nhà theo quy định của ngành y tế. Đối với các trường hợp F0 không triệu chứng sẽ được cách ly tập trung 7 ngày rồi về cách ly theo dõi tại nhà nếu xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 7 âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30.



N.Thạnh - P.Anh

Theo HẢI YẾN (NLĐO)