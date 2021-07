Tổng cục QLTT thông tin về 4 cán bộ trong ngành bị khởi tố, bắt tạm giam

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có thông tin chính thức về việc tạm giam giữ các công chức thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và Hải Dương.



Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả



Sáng 24.7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, liên quan vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả diễn ra tại Hà Nội, ngày 23.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giam giữ đối với 3 công chức thuộc Đội QLTT số 14, Cục QLTT TP Hà Nội gồm: Ông Lê Việt Phương - nguyên Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17, nay là Đội trưởng, Đội QLTT số 14.



Ông Phạm Ngọc Hải - công chức Đội QLTT số 17, nay là công chức Đội QLTT số 14.



Bà Thành Thị Đông Phương - công chức Đội QLTT số 17, nay là công chức Đội QLTT số 14.





Các bị can Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương (từ trái qua) liên quan đến vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an



Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi còn giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương.



Nguyên Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CTV



Tổng cục QLTT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 công chức nói trên.



“Tổng cục QLTT kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi sai phạm và sẵn sàng loại khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng QLTT” - đại diện Tổng cục QLTT cho hay.



Liên quan vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can gồm: Cao Thị Minh Thuận (SN 1979) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội; Hoàng Mạnh Chiến (SN 1982) - Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1972) - Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội…



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án.



Cụ thể: Hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 3 hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; 5 ôtô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp.



Còn liên quan vụ cựu quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương bị khởi tố, theo kết quả điều tra, đầu tháng 3.2015, thông qua mối quan hệ quen biết, anh L.V.Đ (quê tỉnh Nam Định) đến gặp và nhờ Hải xin vào làm công chức tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh.



Thời điểm đó, ông Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.



Khi gặp Đ, ông Hải đã đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng tuyển anh Đ vào làm việc. Việc này nhằm mục đích khiến anh Đ tin tưởng và giao tiền xin việc.



Trong thời gian từ tháng 3.2015 đến tháng 8.2019, bị can Hải đã nhận của anh Đ hai lần với tổng số tiền 300 triệu đồng. Số tiền này Hải sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân nhưng không xin được việc như cam kết.



Sau thời gian chờ đợi và không được hoàn lại số tiền, anh Đ làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

