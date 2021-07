Tìm người đi trên chuyến bay VN1264 từ Tân Sơn Nhất về Vinh

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân Covid-19, tỉnh Nghệ An thông báo khẩn tìm hành khách đi trên chuyến bay VN1264 từ Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh ngày 1-7.





Ngày 4-7, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đã ký thông báo khẩn về chuyến bay liên quan bệnh nhân Covid-19.



Cụ thể, theo thông báo thì căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân, để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An thông báo tìm người trên các phương tiện:



1. Chuyến bay VV1264 khởi hành lúc 12 giờ 30 phút ngày 1-7, từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đến Sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An) lúc 13 giờ 30 phút.



2. Tài xế xe taxi chở 3 hành khách xuất phát khoảng 13 giờ 30 phút từ Sân bay Vinh đến xóm 12, xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lúc 15 giờ 30 phút ngày 1-7.



Đề nghị tất cả những người dân đi trên các phương tiện trên liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số điện thoại 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An); khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.



Được biết, tính đến chiều 4-7, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 121 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó: TP Vinh: 81 ca, Diễn Châu: 17 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, thị xã Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 4 ca, Quỳnh Lưu: 5 ca... Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này (từ 13-6 đến nay) là 4 ca.







