Thuê người ném "bom xăng" vào nhà cán bộ công an huyện

Ngày 15.7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng thuê người ném “bom xăng” vào nhà một cán bộ công an huyện Đức Thọ.



Đối tượng Hoàn bị khởi tố vì thuê người ném bong xăng vào nhà cán bộ công an huyện Đức Thọ. Ảnh: CA

Đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đe dọa giết người” là Lê Văn Hoàn (32 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngoài ra, Công an huyện Hương Sơn cũng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lưu Đình Lực (trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) và Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Theo điều tra, do Lê Văn Hoàn không hài lòng với cách giải quyết đơn tố cáo mà mình gửi đến Công an huyện Đức Thọ nên Hoàn có tư thù với anh N.V.T - cán bộ Công an huyện Đức Thọ. Nhiều lần Hoàn đã đe dọa sẽ “xử lý theo luật rừng” đối với anh T.

Sau đó, Hoàn gặp và thuê Lực đánh anh N.V.T với giá 4 triệu đồng, Lực đồng ý. Lực sau đó gọi thêm Thành để đi đánh anh T. Tuy nhiên, do không tìm gặp được anh T nên chúng hỏi ý kiến và đã được Hoàn đồng ý cho chuyển sang ném “bom xăng” vào nhà anh T.

Rạng sáng 3.7, Lực và Thành đã đến ném “bom xăng” vào nhà anh T. rồi bỏ đi. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, cả hai đã đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú và khai nhận hành vi ném bom xăng của mình.

TRẦN TUẤN (LĐO)