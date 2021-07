Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các địa phương về phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Sáng 30-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng-chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác phòng chống-dịch.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo Bộ Y tế, tính đến 19 giờ ngày 29-7, cả nước ghi nhận trên 128 ngàn ca mắc, trong đó trên 126 ngàn ca mắc ghi nhận trong nước, có 31.789 người khỏi bệnh và 863 ca tử vong. Riêng đợt dịch thứ 4, cả nước ghi nhận gần 126 ca; trong đó gần 125 ngàn ca mắc ghi nhận trong nước, có 28.963 trường hợp khỏi bệnh và 828 ca tử vong. Tại Gia Lai, tính từ ngày 26-4-2021 đến 7 giờ ngày 30-7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 34 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng-chống dịch. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta nhất quán mục tiêu phòng-chống dịch hiệu quả, bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để có nguồn lực phòng-chống dịch, đảm bảo mục tiêu người dân phải được ấm no, an toàn, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ biểu dương lực lượng tuyến đầu nỗ lực, đồng hành trong công tác phòng-chống dịch, cùng Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép” trong thời gian vừa qua.



Bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng-chống dịch đó là phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Khi tình hình dịch phức tạp phải có sự phân tầng điều trị phù hợp, giảm tối đa tử vong, không để thiếu nhân lực, trang-thiết bị, thuốc men… cần thiết trong phòng-chống dịch.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng-chống dịch; kiên định mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để có nguồn lực phòng-chống dịch, đảm bảo mục tiêu người dân phải được ấm no, an toàn, hạnh phúc, tinh thần “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn, dứt khoát không để khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng kinh tế-xã hội và khủng hoảng truyền thông. Xác định Covid-19 tạm thời chưa có thuốc chữa bệnh nên phải thích ứng với nó trong điều kiện hiện nay với phòng là chính, cơ bản chiến lược. Đây là cuộc chiến trường kỳ, cần có tâm thế, nguồn lực, chiến lược lâu dài, bình tĩnh, sáng suốt, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo phòng-chống dịch.



Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng-chống dịch. Các bộ, các ngành, các cấp, tùy theo chức năng quyền hạn của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong triển khai các biện pháp chống dịch vừa thực hiện vừa phát hiện điểm mới và đúc rút kinh nghiệm. Trong thực hiện phòng-chống dịch phải đảm bảo không để cho dân thiếu ăn, thiếu mặc, đáp ứng yêu cầu y tế của người dân mọi lúc mọi nơi, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho người dân; giảm tối đa các ca tử vong.



Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cần thay đổi chính sách ưu tiên về tiêm vắc xin; đồng thời kêu gọi sự chia sẻ của các tỉnh, thành ưu tiên chia sẻ vắc xin cho TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và những tỉnh, thành mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh hơn nữa chiến lược vắc xin, tiêm vắc xin hiệu quả, an toàn, đẩy nhanh tiến độ tiêm không để lãng phí thời gian. Nhanh chóng có những biện pháp chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước; nghiên cứu sản xuất thuốc và nhập thuốc chữa bệnh, điều trị Covid… Hoàn thiện công nghệ để góp phần phòng-chống Covid. Tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở; tăng cường đào tạo nhận lực, bổ sung kiến thức, năng lực cho nhân viên y tế, nhất là đội ngũ y tế cấp cứu; bảo đảm điều kiện làm việc cho nhân viên y tế. Nghiên cứu hỗ trợ cho người lao động mất việc, bị ảnh hưởng do Covid-19. Cân đối nguồn lực, có những giải pháp phù hợp, huy động cả tổ chức hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng-chống dịch.



