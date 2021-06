Thót tim cảnh người đàn ông hứng đỡ bé gái rơi từ tầng 2

Đang đạp xe trên đường, thấy bé gái đang chới với ở lan can tầng 2, người đàn ông ở Nam Định đã nhanh chóng chạy tới hứng đỡ bé gái.





Ngày 30-6, một lãnh đạo phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định xác nhận sự việc 1 người đàn ông đi xe đạp hứng đỡ được bé gái rơi từ tầng 2 xuống xảy ra trên địa bàn phường.





Clip người đàn ông kịp thời hứng bé gái 4 tuổi tơi từ tầng 2





Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 29-6, tại một ngôi nhà nằm trên đường Trần Quang Khải, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định.



Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm trên bé gái trèo qua, bám chới với bên ngoài lan can ở ban công tầng 2. Khoảng vài chục giây sau, bé gái rơi xuống vỉa hè nhưng được một người đàn ông đi xe đạp hứng đỡ.



Nhờ người đàn ông phát hiện sự việc nhanh chóng tới hứng đỡ nên bé gái bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Người đàn ông hứng cháu bé đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó mà không để lại danh tính.



Khoảnh khắc người đàn ông hứng đỡ bé gái - ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo phường Trần Quang Khải, bé gái khoảng 4 tuổi, lúc đó bé ngủ dậy, trong nhà không có ai nên đã đi ra ngoài và la hét, sau đó trèo qua lan can rồi rơi xuống đất nhưng may mắn được người đàn ông (chưa rõ danh tính, địa chỉ) hứng đỡ.



Tất cả sự việc đã được 1 camera an ninh của nhà dân ghi lại và người đàn ông cứu bé gái đã nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ về việc làm kịp thời, nhân văn của mình.

Theo Phong Sơn (NLĐO)