Thêm nhiều ca nhiễm mới, Phú Yên siết chặt các khu vực phong tỏa, tăng tốc ngăn chặn dịch

Sáng 4/7, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 17 giờ ngày 3/7 đến 8 giờ ngày 4/7, toàn tỉnh phát hiện 12 ca nhiễm SARS-CoV-2.



Phú Yên ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19, một bệnh nhân tử vong

Trong 12 ca nhiễm mới, huyện Sông Hinh 10 ca, TX. Đông Hòa 2 ca; có 2 ca Fl, F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, 10 ca Fl, F2 đã được cách ly (thuộc vùng phong tỏa).



Tính đến thời điểm này, Phú Yên đã ghi nhận 280 ca nhiễm SARS-CoV-2 (đã có 1 ca tử vong), trong đó TP. Tuy Hòa 179 ca, huyện Sơn Hòa 42 ca, TX. Đông Hòa 11 ca, huyện Tuy An 17 ca, huyện Sông Hinh 22 ca, huyện Tây Hòa 5 ca và huyện Phú Hòa 4 ca.



Ngành Y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định.



Về công tác điều trị, trong tổng số 279 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện có 2 bệnh nhân nguy kịch (Bệnh nhân 14125 và một bệnh nhân mới vào viện, chưa có mã số). Bệnh nhân 14125 đang thở máy và lọc máu nhân tạo (không có bệnh nền); bệnh nhân chưa có mã số đang thở máy, hiện chưa khai thác đầy đủ bệnh sử vì chưa liên lạc được với người nhà.



Ngoài 2 bệnh nhân trên còn có 4 bệnh nhân viêm phổi nặng, (trong đó 3 bệnh nhân có bệnh nền, 1 bệnh nhân không có bệnh nền); 15 bệnh nhân viêm phổi mức độ trung bình và nhẹ; 258 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.



Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bình tĩnh, yên tâm nhưng không chủ quan, lơ là, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của chính quyền.



Các cấp, ngành, địa phương cần phải tiếp tục phối hợp để quản lý chặt các khu vực phong tỏa, tiếp tục điều tra dịch tễ để tìm phát hiện các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, xử lý triệt để các nguồn lây đã được phát hiện để ngăn sự lây nhiễm trong cộng đồng.



Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19: Sở Y tế Phú Yên: 0963391414, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên: 0834291679.



Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, cắm chốt, chống dịch



Ngày 3/7, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đi cơ sở, bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch; chú ý chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết cho các tình huống dịch bệnh ở địa phương; phối hợp chỉ đạo tổ chức phân bổ phù hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.



Bí thư các huyện, thị, thành ủy bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, chỉ đạo kịp thời, sát sao công tác phòng chống dịch; kịp thời thông tin, báo cáo, đề xuất các cấp, các ngành chức năng những vấn đề liên quan để xử lý; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, tích cực hợp tác, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động truy vết, cách ly y tế theo quy định; thông tin sâu rộng chính sách hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ để người dân nắm rõ, thực hiện tốt công tác cách ly y tế, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch…



Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Hoạt động kiểm tra công tác phòng, chống dịch phải đến các xã, các thôn. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch phải hết sức chặt chẽ. Những địa phương chưa có dịch cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các tình huống ứng phó với dịch bệnh theo các cấp độ. Các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là các địa phương chưa có ca nhiễm trong cộng đồng. Xã này chưa có dịch thì hỗ trợ xã kia, huyện này chưa có dịch thì hỗ trợ huyện kia trên lĩnh vực y tế, an ninh trật tự…



Đồng chí Phạm Đại Dương yêu cầu nâng công suất xét nghiệm Realtime RT-PCR, nhanh chóng xác định các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa vào cơ sở cách ly y tế để điều trị, đồng thời khẩn trương truy vết, đưa các F1 vào cơ sở cách ly tập trung, khẩn trương khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, điều trị có hiệu quả những trường hợp mắc COVID-19.



“Tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và trong quá trình vận chuyển các F0, F1, ca bệnh nghi ngờ đi cách ly, điều trị”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo.



Đồng chí Phạm Đại Dương lưu ý các địa phương: Không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cực đoan; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để ngăn chặn dịch bệnh; một khi đã phong tỏa thì phải kiểm soát chặt chẽ. Sau khi xử lý khu vực có dịch, đảm bảo đủ điều kiện an toàn thì gỡ bỏ phong tỏa để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân và đứt gãy chuỗi sản xuất.

Theo CHINHPHU.VN