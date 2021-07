Quảng Nam: Đang tắm dưới thác nước, nữ sinh viên bị đá rơi trúng tử vong

Trong lúc đang tắm cùng bạn dưới thác nước, nữ sinh viên ở Quảng Nam không may bị đá trên thác rơi trúng dẫn đến tử vong.



Thác Grăng - nơi nữ sinh viên bị đá rơi trúng tử vong khi đang tắm. ẢNH: C.X



Ngày 4.7, ông Zơrâm Thực, Chủ tịch UBND xã Tà Bhing (H.Nam Giang, Quảng Nam), cho biết một nữ sinh viên bị đá rơi trúng đầu tử vong khi đang tắm dưới thác nước.



Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 3.7, Tơ Ngôn Thị L. (19 tuổi, trú thôn Pà Ting, xã Tà Bhing), cùng bạn và chị em trong nhà đến thác Grăng tắm. Trong lúc đang tắm, một viên đá từ trên cao bất ngờ rơi xuống trúng đầu gây thương tích. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên L. đã tử vong sau đó.



Ông Zơrâm Thực cho biết, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, chính quyền địa phương sẽ cho cắm biển cảnh báo; đồng thời khảo sát các vị trí trên đỉnh thác nước để có phương án ngăn ngừa rủi ro.



L. là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, L. được nghỉ học về quê nhưng không may xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)