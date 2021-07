Phú Yên: Bắt giữ hung thủ giết người lúc rạng sáng

Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Yên phối hợp PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Trương Ngọc Tuấn, hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào rạng sáng 7.7





Trương Ngọc Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: PC02 - Công an tỉnh Phú Yên cung cấp





Sáng 8.7, PC02 Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Trương Ngọc Tuấn (34 tuổi, ở thôn Đông Phước, xã Hoà An, H.Phú Hòa, Phú Yên), hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào rạng sáng 7.7 tại phường 4, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).



Sau khi gây án, Tuấn lẩn trốn ở TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). PC02 Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Tuấn về hành vi giết người. Hiện PC02 tập trung điều tra, truy tìm công cụ gây án và tiến hành các thủ tục tố tụng theo qui định.



Trước đó, rạng sáng 7.7, PC02 tiếp nhận tin báo của Công an TP.Tuy Hòa về vụ giết người xảy ra tại 33/5 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP.Tuy Hòa nên phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ việc.



Bước đầu, PC02 xác định lúc 0 giờ 20 ngày 7.7, anh Huỳnh Thanh Huy (42 tuổi, ngụ 33/5 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP.Tuy Hòa) cùng nhậu với 3 người bạn tại nhà anh.



Đến khoảng 0 giờ 45 cùng ngày, anh Huy thất Trương Ngọc Tuấn (Tuấn Niễng) đi ngang qua nhà nên gọi vào nhậu. Trong lúc nhậu, Tuấn và một người bạn của anh Huy xảy ra cãi vã nên anh Huy can ngăn và yêu cầu Tuấn nói nhỏ, không được to tiếng trong nhà, muốn thì đi ra ngoài nói. Tuấn bực tức nên cầm ly thủy tinh đập xuống nền nhà rồi bỏ đi.



Lúc này, anh Huy cầm mã tấu rượt Tuấn ra khỏi sân nhà anh Huy. Sau đó, anh Huy đi vào nhà vệ sinh. Tầm 2 phút sau, Tuấn cầm dao chạy đến nhà anh Huy, đạp ngã cửa cổng và khi thấy anh Huy từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tuấn xông vào đâm cổ, vai và lưng của anh Huy rồi bỏ chạy. Anh Huy được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn.

Theo ĐỨC HUY (TNO)