NÓNG: Điều tra vụ 2 vợ chồng ở Hải Phòng chết bất thường trong đêm

Công an Hải Phòng đang điều tra vụ 2 vợ chồng ở thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa chết bất thường trong đêm.





Sáng 26/7, thông tin với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo cho biết, vào khoảng 2h ngày 26/7, người dân phát hiện vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San (trú ở thôn An Bồ) bị chết ở trong nhà.



Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Nguyễn Đại)



Theo lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, khoảng 2h ngày 26/7, nhà ông Phạm Trung Nhỡ bị cháy. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập, sau đó người dân phát hiện ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San bị chết bất thường. Nhiều người nghi ngờ đây là một vụ án giết người phóng hỏa, không phải là một vụ cháy gây chết người.



Lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến thông tin thêm, 2 vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San có cửa hàng bán đồ điện và tạp hóa ở thôn An Bồ được khoảng 30 năm, được cho là gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ở xã.



Sáng 26/7, trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Ngô Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, Công an huyện đã nắm được sự việc và đang điều tra xác minh nguyên nhân cái chết của 2 vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ.





https://danviet.vn/nong-dieu-tra-vu-hai-vo-chong-o-hai-phong-chet-bat-thuong-trong-dem-20210726082746757.htm

Theo Nguyễn Đại (Dân Việt)