Nóng Bình Định: Cuộc giải cứu cá heo nặng 50 kg bất ngờ… bơi "lạc" vào sông

Ngư dân ở tỉnh Bình Định vừa giải cứu cá heo nặng 50 kg, bị mắc cạn tại cồn cát dưới chân cầu Lại Giang, đưa cá về với đại dương.





Ngày 16/7, ông Cao Văn Tây - Chủ tịch UBND phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn) xác nhận, lực lượng Công an phường phối hợp với ngư dân đã giải cứu thành công cá thể cá heo nặng khoảng 50 kg bị mắc cạn ở cồn cát dưới chân cầu Lại Giang, thuộc khu phố Thạnh Xuân.



Theo ông Tây, khoảng 6h30 phút sáng 15/7, UBND phường Hoài Hương nhận tin báo của ngư dân có cá thể cá heo bị mắc cạn.



Con cá heo bơi ra biển trước niềm vui của lực lượng cứu hộ (Ảnh: Cắt từ clip)



UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phường, Phường đội đến bảo vệ hiện trường. Đồng thời, chỉ định ngư dân phối hợp để khiêng cá heo bỏ lên ghe, chở đến vùng biển An Dũ để thả về đại dương.



Theo nhiều ngư dân địa phương, đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy cá heo lạc vào sông Lại Giang và mắc cạn.



Giải cứu cá heo bị mắc cạn. Ảnh: Cắt từ clip.



Nhiều người cũng cho rằng, việc cá heo lạc vào sông Lại Giang hi vọng sẽ mang lại điềm lành trong điều kiện nhiều phường của thị xã Hoài Nhơn đang bị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do địa phương này có nhiều trường hợp mắc Covid-19.



"Để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đều phải đeo khẩu trang. Việc giải cứu cá heo diễn ra an toàn, đặc biệt không xảy ra tình trạng người dân tụ tập để xem cá heo mắc cạn", ông Tây cho hay.





