Khởi tố vụ án, bị can để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử

Công an Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử.





Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và là ứng cử viên Đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 22/7, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và các Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử, quy định tại khoản 2 Điều 161 Bộ luật Hình sự.



Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.



Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và các Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Hữu Hoàn, sinh năm 1975, nguyên Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4, xã Tráng Việt; Nguyễn Hữu Đô, sinh năm 1975, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân xã Tráng Việt; và Đỗ Văn Việt, sinh năm 1974, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân cơ động xã Tráng Việt.



Quá trình điều tra, bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội xác định, sáng 23/5/2021, trong khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 4, do lo sợ mình không trúng cử Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026, đối tượng Nguyễn Xuân Hùng bảo đối tượng Nguyễn Hữu Hoàn lấy giúp một số phiếu bầu cử Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt.



Sau đó, Nguyễn Xuân Hùng mang về nhà tự tay dùng bút gạch 3 người, để lại 4 người có tên trên phiếu (trong đó có Nguyễn Xuân Hùng), rồi nhờ Nguyễn Hữu Đô, Đỗ Văn Việt mang số phiếu này đến bỏ vào hòm phiếu tại Tổ bầu cử số 4, dẫn đến việc thừa 75 phiếu (so với phiếu phát ra) khi kiểm phiếu lúc kết thúc bầu cử.



Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)