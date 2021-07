Khẩn cấp tìm người liên quan nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 ở TP Thủ Đức

UBND phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (TP HCM) vừa thông báo khẩn cấp tìm người liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.



Hà Tĩnh thông báo khẩn tìm người từng đến quán ăn, uống và đi trên 2 xe khách



Theo UBND phường Bình Trưng Đông, vào lúc 15 giờ ngày 9-7, địa phương nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm của ông N.T.T và bà L.T.K.L (ở khu phố 3, phường Bình Trưng Đông) dương tính SARS-CoV-2. Hai ông bà cùng mua bán nông sản ở số 26, đường 20 (khu vực chợ Tân Lập).



UBND phường đã tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ông T. và bà L. để đưa đi điều trị. Nhằm kịp thời kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng dân cư, UBND phường Bình Trưng Đông thông báo thời gian và địa điểm ông T. và bà L. từng đến như sau:









Lịch trình di chuyển của bà L.T.K.L:



- Hàng ngày tính từ ngày 26-6 đến ngày 4-7, khoảng 2 giờ đến 5 giờ: Đi mua trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức về bán tại tại số 26, đường 20 (khu vực chợ Tân Lập).



- Ngày 5 và 6-7, mang nông sản bán tại khu vực quán The Coffee House - 668 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông.



Lịch trình di chuyển của ông N.T.T:



- Ngày 9-7, khoảng thời gian từ 8 giờ 30 đến 9 giờ đến Bách Hóa Xanh gần chợ Tân Lập để mua hàng.



* UBND phường Bình Trưng Đông cũng thông báo về ca dương tính SARS-CoV-2 đó là bà H.T.N và N.T.Đ.T (ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng Đông).



Lịch trình di chuyển của bà H.T.N: Ngày 26-6 đến ngày 10-7, nhiều lần mua rau tại ki-ốt số 26 đường 20 của ông T. (trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2 được đưa đi điều trị ngày 4-7); nhiều lần mua hàng tại tiệm tạm hóa cạnh quán phở Hà Nội trên đường Nguyễn Duy Trinh (gần ngã ba Đỗ Xuân Hợp và Nguyễn Duy Trinh); tiệm tạp hóa số 7 đường Đỗ Xuân Hợp.



Lịch trình di chuyển của bà N.T.Đ.T: Ngày 9-7, khoảng 10 giờ đến 11 giờ có đi mua hàng tại Bách Hóa Xanh trên đường Đỗ Xuân Hợp.



* UBND phường Bình Trưng Đông thông báo về ca dương tính SARS-CoV-2 đó là bà L.T.Y.N và K.N.T.M ở đường số 9, khu phố 2.



Lịch trình di chuyển của bà L.T.Y.N:



- Ngày 25-6 đến ngày 3-7, bà L.T.Y.N. kinh doanh thức ăn sáng tại nhà và đi chợ Tân Lập mua thịt heo tại ki ốt bà X, mua cá, thịt gà tại của 2 ki ốt đối diện nhà ông L.



- Ngày 29-6, đến Co.op Food trên đường 20 (chợ Tân Lập) mua hàng.



- Ngày 4-7 đến Trạm Y tế phường Bình Trưng Đông khai báo y tế, sau khi ra về có mua bánh mì tại lò bánh mì trên đường Nguyễn Duy Trinh (gần tiệm photo Long Đặng), mua trứng trên đường số 6.



- Ngày 5-7, đi mua sữa tươi ở nhà ông L



- Ngày 6-7, khoảng 14 giờ, đi lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực chợ Tân Lập.



- Những điểm bà N từng đến nhưng không nhớ rõ ngày như: Tiệm tạp hóa số 10, đường 21; giao bún cho chị bán cá thác lác, chị P bán rau trên đường 21.



Lịch trình di chuyển của cháu K.N.T.M: Ngày 25-6 đến ngày 7-7, đi mua trà sữa tại số 35 đường số 9; mua sữa tại tiệm tạp hóa nhà ông C (gần giáo xứ Mỹ Hòa).



* UBND phường Bình Trưng Đông thông báo về ca dương tính SARS-CoV-2 đó là ông Đ.Q.N và Đ.H.N tại chung cư Thủ Thiêm Xanh.



Lịch trình di chuyển của ông Đ.Q.N:



- Ngày 24-6, tiêm ngừa Covid-19 tại công ty



- Tối 25-6, đi mua hàng tại Vinmart chung cư Thủ Thiêm Xanh



- Chiều 27, 28, 29, 30-6, mua nước suối cháo lòng ở đầu hẻm 158 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh



- 11 giờ đến 12 giờ 30, ngày 2-7 chở bạn tên N (tầng 15 chung cư Sky9, Phú Hữu, TP Thủ Đức) tiêm ngừa ở chung cư Cantavil (tầng 2, phường An Phú). Khi về mua hàng tại Vinmart ở chung cư Thủ Thiêm Xanh. Đến 14 giờ cùng ngày chở bạn tên N đi xét nghiệm gần chung cư Ehome2 (đường liên phường, phường Phước Long B).



- 23 giờ 25 đến 23 giờ 35, ngày 4-7, mua nước tại Familymart gần Trường Hồng Hà (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh).



- 17 giờ 30 đến 18 giờ 30, ngày 6-7, mua hàng ở Bách hóa xanh (đường Đỗ Xuân Hợp) và Co.op Food (đường Nguyễn Duy Trinh).



- Sáng 3-7, 7-7, đến cửa hàng xăng dầu số 30, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh làm việc.



- Từ 8 giờ 20 đến 9 giờ 20, ngày 8-7, đến cơ sở nước đá Tân Phú (32/8 đường Nguyễn Cửu Vân); đến mua cơm trưa tại địa chỉ số 6 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh; 20 giờ 30 đến 21 giờ, mua hàng tại Vinmart chung cư Thủ Thiêm Xanh.



- Từ 9 giờ 35 đến 9 giờ 45, ngày 9-7, mua hàng ở Familymart đối diện Trường Hồng Hà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến chiều đi xét nghiệm Covid-19 tại Nhà Thiếu nhi (200 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây) cho kết quả dương tính.



Lịch trình di chuyển của ông Đ.H.N:



Từ ngày 26-6 đến 9-7, đi làm tại cửa hàng xăng dầu số 19 rối về nhà.



- Ngày 28-6, mua rau, củ của xe đẩy hàng trên đường 56; mua bún cá trên đường 56 gần chung cư Thủ Thiêm Xanh.



- Từ 18 giờ đến 19 giờ 30, ngày 4-7, đến Vinmart ở chung cư Thủ Thiêm Xanh để mua hàng.



Cả 2 ông Đ.Q.N và Đ.H.N có nhiều lần đặt hàng qua các ứng dụng Grab, Gojek, Shopee...



Những cá nhân có tiếp xúc với ông, bà nêu trên hoặc từng đến các địa điểm trên thì liên hệ ngay các cơ sở y tế địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm.



Đối với người dân cư trú trên địa bàn phường Bình Trưng Đông thì liên hệ Trạm Y tế phường Bình Trưng Đông số 10 Hồ Thị Nhung, khu phố 4, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức để được nhân viên của trạm hướng dẫn. Số điện thoại của Trạm Y tế phường Bình Trưng Đông: 0283. 7430.393.



Theo Trường Hoàng (NLĐO)