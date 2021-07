Hà Tĩnh: Tắm ở thác, hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Vào khoảng 16 giờ ngày 11/7, một nhóm ba em học sinh cùng nhau đi chơi tại xã Thạch Xuân, sau đó đến thác Hốc Dộc, thôn Quyết Tiến để tắm, không may hai em bị dòng nước cuốn ra xa.



Ảnh minh họa.



Sáng 12/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 11/7, một nhóm ba em học sinh cùng nhau đi chơi tại xã Thạch Xuân, sau đó đến thác Hốc Dộc, thôn Quyết Tiến để tắm mát.



Trong quá trình tắm, hai em là B.T.D.L. (13 tuổi, ở thôn Hòa Binh, xã Thạch Thắng) và D.T.D.Q. (14 tuổi, trú xã Tượng Sơn) không may bị dòng nước cuốn ra xa.



Ngay sau khi phát hiện sự việc, nữ sinh còn lại đã chạy ra khu vực dân cư tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, khi người dân cứu được hai học sinh lên bờ, các em đã tử vong.



Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an có mặt làm rõ sự việc, đồng thời thông tin tới gia đình hai nạn nhân.



Ông Trần Bá Từ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Thắng cho biết nhận được thông tin về vụ đuối nước, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)