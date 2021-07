Hà Nội: Ra ngoài không cần thiết, 7 người dân bị phạt 14 triệu đồng

Chiều 24-7, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) thông tin, tính từ 6 giờ đến 15 giờ cùng ngày, đơn vị đã xử phạt 7 trường hợp người dân ra đường không cần thiết, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội.





Theo đó, mỗi trường hợp vi phạm vị phạt 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong ngày, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm cũng xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 12 triệu đồng.



Lực lượng công an các quận tại Hà Nội cắm chốt đảm bảo công tác kiểm soát người ra vào TP Hà Nội



Theo công an, những người này đa số là thiếu ý thức vì đi tập thể dục, bản thân chưa lường trước được chính là nguồn lây lan bệnh dịch lớn. Sau khi ra quyết định xử phạt những trường hợp trên, công an quận đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tại chỗ nhằm nâng cao ý thưc công dân.



Trong khi đó, từ 6 giờ sáng cùng ngày, công an 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều ra quân với các lực lượng khác như y tế để cắm chốt, tuyên truyền bằng hệ thống loa lưu động và các hình thức khác.



Trong ngày, Công an quận Đống Đa ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra đường khi không cần thiết và không đi tập thể dục tại những điểm di tích đền chùa, khu vui chơi công cộng, công viên, hồ Hoàng Cầu… trên địa bàn.



Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 4 triệu đồng.



Tại ngoại thành, Công an huyện Thạch Thất cho biết, đã tham mưu hoàn tất hồ sơ trình UBND huyện Thạch Thất ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp tổ chức hầu đồng, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Theo GIA KHÁNH (SGGPO)