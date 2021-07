Giả cảnh sát hình sự gây ra nhiều vụ cướp trong mùa dịch Covid-19

Ngày 13.7, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Cường (26 tuổi), Nguyễn Minh Danh (27 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi cướp tài sản trong mùa dịch Covid-19.



Công an thu giữ tang vật, phương tiên gây án. Ảnh: Công an cung cấp



Theo điều tra ban đầu, Cường và Danh đã gây ra ít nhất 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn Bình Dương trong mùa dịch Covid-19 lần thứ 4, cùng thủ đoạn là giả danh cảnh sát hình sự, kiểm tra xe máy nạn nhân rồi cướp.



Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 12.6, Cường dùng xe máy không biển số chở Danh đi trên đường ĐT 747B (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương) thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy đi mua đồ ăn tối.



Lúc này, Cường chở Danh áp sát xe của 2 thanh niên rồi xưng là cảnh sát hình sự , sau đó yêu cầu 2 nam thanh niên về trụ sở công an phường làm việc do nghi mua bán ma túy.



Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường vắng thì Cường, Danh dừng xe đe dọa yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe của 2 nam thanh niên , bất ngời cướp 2 điện thoại di động cùng 4,8 triệu đồng rồi tẩu thoát.



Qua điều tra, truy xét, Công an TX.Tân Uyên đã bắt được Cường, Danh tại TX.Tân Uyên. Mở rộng điều tra, Cường, Danh khai nhận ngày 15.5 đã gây ra một vụ cướp tương tự trên địa bàn H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Theo Đỗ Trường (TNO)