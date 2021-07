Gần 200 cảnh sát tham gia cuộc triệt phá đường dây đánh bạc 400 tỉ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, cùng các đơn vị huy động gần 200 cán bộ để tham gia triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Võ Văn Cương cầm đầu.





Lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét với một trong số các đối tượng trong đường dây đánh bạc 400 tỉ đồng. Ảnh công an cung cấp



Ngày 10.7, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin, nhiều Phòng nghiệp vụ của Cục phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an tỉnh Bình Định huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tiến hành triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua trang web http://agbong.88.XX



Các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 24 điểm, triệu tập nhiều đối tượng. Công an đã tạm giữ 6 xe ôtô, hơn 1,2 tỉ đồng, 2 case máy tính, 2 máy tính xách tay, 45 điện thoại di động các loại, 5 thẻ ATM và một số sổ sách, đồ vật, tài liệu, giấy tờ khác có liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” “Đánh bạc” của các đối tượng.



Trong đó, có Võ Văn Cương (42 tuổi) được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Thái Văn Lâm, Hà Trọng Đãi, Hồ Ngọc Tính (31 tuổi)... cùng trú tại tỉnh Bình Định.



Đồng thời cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập 4 đối tượng khác là: Nguyễn Hoàng Vĩ (28 tuổi), Ngô Thị Thẩm Thúy Hằng (32 tuổi), Lê Anh Quốc Việt (27 tuổi), Phạm Văn Sang (27 tuổi), cùng trú tại tỉnh Bình Định về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.



Theo điều tra, đầu năm 2020, Hoàng Công Bình, Võ Văn Cương và Đoàn Văn Thế nhận các tài khoản siêu tổng đại lý (Super Master) DU85, DU86, DU81 và DU79, DUF9.



Sau đó, những đối tượng này cùng với các đối tượng tổ chức đánh bạc trên các tài khoản này bằng cách chia nhỏ các tài khoản rồi cấp cho các đối tượng có nhu cầu.



Các con bạc thực hiện việc cá độ bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet truy cập vào tài khoản các cấp có mật khẩu để tham gia đặt cược theo tỷ lệ cá cược trên trang mạng. Theo quy định, số tiền quy đổi theo điểm tương ứng với số tiền Việt Nam đồng đối với từng tài khoản.



Cục Cảnh sát hình sự xác định, hình thức cá độ căn cứ kết quả trận đấu bóng đá tại giải đấu giữa các đội tuyển quốc gia, giữa các câu lạc bộ của các nước trên thế giới. Chủ yếu là các giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Euro.



Kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng, thua và tổng hợp số điểm, số tiền thắng thua tương ứng và quy ước tổng hợp thanh toán trực tiếp với nhau vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần.



Theo đó, từ tháng 8.2020-7.2021, tổng số tiền các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỉ đồng .



Sau khi tiến hành khám xét khẩn cấp, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng và tài liệu cho Công an tỉnh Bình Định để điều tra theo thẩm quyền, đảm bảo việc xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có hành vi phạm tội.



Hiện Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.



