Điều tra thợ xây không mặc quần, tử vong bất thường ở công trình

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với người trong công trình, L.V.T dọn ra ngoài nhà trọ ở cho đến khi người dân phát hiện T. tử vong trong tư thế bất thường.



Khu vực nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Chiều 4.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân một thợ xây tử vong bất thường tại công trình, trên người không mặc quần.



Trước đó, sáng cùng ngày, người dân sống khu vực đường Phước Lý 8 (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm sấp, không mặc quần, tại công trình ngôi nhà 3 tầng.



Công an Q.Liên Chiểu xác định thi thể là L.V.T (27 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). T. là thợ xây cho công trình nhà dân nêu trên, công trình đã thi công được 2 tháng và trong thời gian này T. ở lại giữ công trình.



Tuy nhiên, khoảng 2 ngày trước, T. xảy ra mâu thuẫn với người trong công trình nên dọn đồ ra thuê nhà trọ gần đó để ở. Đến sáng 4.7 thì người dân phát hiện thi thể anh T. không mặc quần, tại công trình. Hiện Công an Q.Liên Chiểu tiếp tục làm rõ vụ việc.



