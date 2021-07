Dịch COVID-19: Giảm số ca mắc và tỷ lệ tử vong là ưu tiên hàng đầu

Dự báo số ca bệnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam sẽ gia tăng và có thể xuất hiện bệnh nhân nặng, do đó, việc giảm số ca mắc và giảm tỷ lệ tử vong được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.



5.343 ca Covid-19 trong ngày 21/7, TP. Hồ Chí Minh 3.556 bệnh nhân

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)



Chiều 21/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các lực lượng của Bộ Y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Long An để triển khai công tác phòng, chống dịch.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế đang triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch tại 24 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã tham dự tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh.



Cùng tham dự cuộc họp có các Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại một số tỉnh phía Nam.



Tại cuộc họp, các đầu cầu đã trao đổi, đánh giá, nhận định tình hình dịch bệnh và các biện pháp đã triển khai. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca bệnh sẽ gia tăng và đặc biệt có thể xuất hiện bệnh nhân nặng trong thời gian tới.



Do đó, song song với việc giảm số ca mắc, việc giảm tỷ lệ tử vong được coi là nhiệm vụ ưu tiên, hàng đầu.



Về giảm tải hệ thống y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng Bộ phận phía Nam đã thống nhất chỉ đạo phân loại các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm; trường hợp bệnh nhân và bệnh nhân nặng.



Cụ thể, trường hợp nghi nhiễm khi xét nghiệm bằng test nhanh dương tính được quản lý tại nhà hoặc vùng đệm - cơ sở cách ly tạm thời dựa vào cộng đồng do chính quyền địa phương thiết lập dựa vào cộng đồng



Trường hợp khi xét nghiệm bằng PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nếu nồng độ virus ở mức độ thấp (CT>30), được quản lý và theo dõi y tế tại nhà.



Đối với trường hợp có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, bệnh nhân sẽ được chuyển vào cơ sở quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 ban đầu. Cơ sở này được hình thành từ các khu ký túc xá, nơi lưu trú, bệnh viện dã chiến…



Bệnh nhân có triệu chứng tiến triển, được theo dõi điều trị tại các bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương.



Bệnh nhân có tiến triển nặng, nặng hoặc nguy kịch sẽ đưa ngay đến các cơ sở điều trị có Khu hồi sức tích cực hoặc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy điều hành.



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, việc hình thành các tầng điều trị sẽ giúp cho các cơ sở y tế tuyến trên không bị quá tải để điều trị bệnh nhân nặng tốt hơn. Thực tế đã có nhiều bệnh nhân ra viện, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nặng.





Bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường này được xây dựng tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) trên đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh:TTXVN phát)



Từ đầu cầu Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời động viên, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng cán bộ do Bộ Y tế cử đi làm nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong những ngày qua, đã cùng các địa phương triển khai phòng, chống dịch.



Cũng trong ngày 21/7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã có văn bản số 5838/BYT-KCB gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương.



Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị ban đầu cho nhóm bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại các địa điểm như khu ký túc xá, trường học, sân vận động..., với các trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân và thuốc thiết yếu…



Các địa phương chuẩn bị ngay phương án huy động toàn bộ các bệnh viện tuyến quận, huyện; bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tỉnh; bệnh viện tư nhân, bệnh viện của các bộ, ngành, trường đại học… để thu dung, điều trị cho nhóm bệnh nhân vừa và nặng.



Các địa phương lắp bổ sung đủ hệ thống cấp oxy, có sẵn sàng các bồn chứa oxy lỏng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này.



Đồng thời, các địa phương chủ động rà soát và bảo đảm nhân lực; danh mục và cơ số trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc thiết yếu; thiết bị, kít xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng.



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã có kế hoạch thiết lập Trung tâm Hồi sức cấp vùng để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi cần.

Theo TTXVN/Vietnam+