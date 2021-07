Đi tắm sông, học sinh lớp 12 đuối nước ngay trước kỳ thi tốt nghiệp

Chiều 3/7, ông Đỗ Minh Thuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Tiến, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 12 tử vong.



Câu cá tại hồ khai thác đất sét, 3 thanh niên đuối nước tử vong

3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước tại Đak Trôi: Nỗi đau của một gia đình

Con sông tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, Nam Định nơi một học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Du bị đuối nước. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)





Chiều 3/7, ông Đỗ Minh Thuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Tiến, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 12 tử vong.



Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Tiến, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/7, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du (huyện Nam Trực) rủ nhau ra con sông trước cổng trường để tắm.



Do không biết bơi, em T.A (sinh năm 2003, trú tại xã Nam Hồng) đã bị đuối nước.



Nhận được được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng tìm kiếm nhưng phải đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới vớt được thi thể em T.A, bàn giao cho giao đình để an táng theo phong tục địa phương.



Em T.A là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào Kỳ thi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ và chị gái đi làm ở miền Nam, còn em ở nhà với bố để học tập.



Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xảy ra 9 vụ tại nạn do đuối nước, các nạn nhân phần lớn là học sinh, trẻ nhỏ.



Để bảo vệ các em khỏi tai nạn đuối nước, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, mỗi gia đình cần quan tâm, giám sát chặt chẽ, giáo dục, cảnh báo con em mình không nên đi tắm sông, lưu ý khi vui chơi gần ao, hồ.



Các bậc phụ huynh cần cho trẻ học bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh cũng như cách sơ cứu người bị đuối nước; trang bị cho trẻ em kiến thức cần thiết để phòng, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Công Luật (TTXVN/Vietnam+)