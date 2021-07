Công an TP HCM tạm giam Giám đốc Công ty Đại Hải

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu, Công an TP HCM đã đủ căn cứ xác định Giám đốc Công ty Đại Hải đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng nên ra lệnh bắt giam.





Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Ngô Xuân Trường (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải) để điều tra hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, Công an TP HCM sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân sinh sống tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với ông Ngô Xuân Trường. Đồng thời, cuối tháng 4-2021, Công an TP HCM đã ra quyết định khới tố vụ án để điều tra.





Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức



Năm 2001, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau này đổi tên thành Công ty CP Đại Hải) làm chủ đầu tư KDC Hiêp Bình Chánh.



Sau đó, Công ty K&N và Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại TP HCM ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.



Mặc dù đã ký hợp đồng góp vốn, giao đất nền cho khách nhưng Công ty Đại Hải lại ủy quyền cho một cá nhân thế chấp ngân hàng đồng thời có một số sai phạm khác khiến các khách hàng phải cầu cứu công an.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)