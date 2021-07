Công an TP HCM bắt một phó Giám đốc Công ty Nam Việt Home

Công an TP HCM đã khởi tố, bắt Phó Giám đốc Công ty Nam Việt Home và truy tìm kế toán công ty.





Ngày 13-7, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nam Việt Home (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM).



Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Anh Thùy - Phó Giám đốc Công ty Nam Việt Home để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Giữa năm 2017, Hoàng Anh Thùy đã nhiều lần ký séc ngân hàng để nhân viên kế toán là Võ Thùy Liên rút tiền từ tài khoản của Công ty Nam Việt Home. Sau mỗi lần rút tiền, Liên nộp chuyển tiền theo chỉ đạo của Thùy hoặc đưa hết tiền đã rút cho Thùy. Thùy đã chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền đã rút.



Sau đó, Thùy chỉ đạo nhân viên kế toán hợp thức hóa các chứng từ rồi lập số thu chi không đúng với thực tế.



Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM phát thông báo đến bà Võ Thùy Liên (quê Khánh Hòa) để làm rõ việc nộp, chuyển tiền và lập sổ thu chi của Công ty Nam Việt Home theo chỉ đạo của Thùy.



Theo đó, cơ quan điều tra yêu cầu Bà Liên liên hệ với Công an TP HCM (Địa chỉ: số 674 Đường 3/2, Phường 14, quận 10, TP HCM gặp điều tra viên Nguyễn Minh Tính, số điện thoại 0908768679) để làm rõ. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Liên không đến làm việc, Công an TP HCM sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu ai biết nơi ở của bà Võ Thùy Liên, đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.



