Chuẩn bị mọi kịch bản ứng phó khi các địa phương thực hiện giãn cách

Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16.



Các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện, bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang.



Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2021.



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có những chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề phòng chống dịch tại các tỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đợt này.



- Xin Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đã đưa ra các phương án gì để đáp ứng vấn đề xét nghiệm và điều trị tại 19 tỉnh, thành phía Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16?



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Ngành y tế đã đưa ra tất cả các chỉ đạo, kịch bản cho việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh vấn đề về xét nghiệm với người bệnh cũng như để phát hiện sớm các ca bệnh.



Chúng tôi yêu cầu các địa phương phải tăng công suất xét nghiệm, thay đổi chiến lược xét nghiệm là sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để có thể tầm soát phát hiện những trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở cộng đồng và thực hiện cách ly kịp thời nhằm giảm thiểu lây nhiễm lan rộng.



Về điều trị, Bộ Y tế chia 3 tầng điều trị, với bệnh nhân không có triệu chứng được điều trị tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ban đầu, những đòi hỏi về mặt y tế ở mức độ trung bình.



Với các bệnh nhân có triệu chứng và có thể tiến triển thành bệnh nhân nặng thì điều trị các cơ sở y tế, các cơ sở này từ bệnh tuyến huyện trở lên.



Với bệnh nhân nặng, nguy kịch, Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các địa phương thành lập đơn nguyên hay trung tâm hồi sức tích cực để phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.



Song song với việc đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ tại các khu vực hình thành các trung tâm điều bệnh nhân nặng nguy kịch để có thể thực hiện tất cả các biện pháp chuyên môn kỹ thuật điều trị, cấp cứu bệnh nhân.





Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)



- Trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo trang thiết bị và vật tư tiêu hao cũng là vấn đề được quan tâm. Liệu Bộ Y tế có thể đảm bảo đủ về vấn đề này hay không?



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Có thể nói thời gian qua, Bộ Y tế đã chuẩn bị tích vực về trang thiết bị. Trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã thành lập kho dã chiến trang thiết bị, vật tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Bộ Y tế đã giao bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ cấp phát trang thiết bị, vật tư tiêu hao cũng như các địa phương.



Song song đó, Bộ Y tế cũng đã thành lập kho trang thiết bị, vật tư tiêu hao dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ điều phối 2.000 máy thở chức năng cao cũng như máy thở thông thường cho kho dự trữ này đồng thời đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị cho phòng chống dịch.



Bộ Y tế cũng đang tích cực huy động các nguồn lực, vận động các nhà tài trợ để có thể đảm bảo trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch khu vực này. Các địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ,” chuẩn bị trang thiết bị suốt thời gian qua.



Chúng tôi tin rằng sẽ đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đia phương khác trên toàn quốc.



- Bộ Y tế có khuyến cáo các địa phương như thế nào trong việc thực hiện Chỉ thị 16?



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Một trong những nguyên tắc cơ bản của Chỉ thị 16 là người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, xã cách ly với xã, cũng như huyện cách ly với huyện.



Điều quan trọng, chúng tôi khuyến cáo với người dân là ở tại nhà, chỉ khi thật sự cần thiết mới ra khỏi nhà, hạn chế mọi sự tiếp xúc của mình với người ngoài xã hội, không tụ tập đông người và theo chỉ thị 16 là không quá 2 người tại các khu ngoài công sở, bệnh viện, trường học.



Với tất cả các cơ sở chuyển sang trạng thái làm việc online hoặc có biện pháp giãn cách để làm sao đảm bảo tất cả các biện pháp phòng chống dịch.



Chỉ thị 16 cũng nêu rõ đối các cơ sở như cơ sở y tế hoạt động 100% công suất. Chúng tôi cũng đã đề nghị, yêu cầu các địa phương phải triển khai phương án này.



Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Theo PV (Vietnam+)