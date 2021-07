Cháu bé rơi từ tầng 11 tử vong ở Hà Nội: Chủ đầu tư chung cư nói gì?

Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại chung cư Vinaconex 1 (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 1/7. Nạn nhân là cháu bé khoảng 5 tuổi được cho là rơi từ tầng 11 chung cư xuống và đã tử vong.



Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 11 tòa chung cư xuống đất

Chung cư Vinaconex 1 nơi sự việc xảy ra. (Nguồn: PV/Vietnam+)





Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý tòa nhà chung cư Vinaconex 1 (địa tại 289A, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật trong quá trình đi kiểm tra đã gặp cháu bé khoảng 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 tòa A1 của chung cư.



Ngay sau đó, nhân viên này đã dẫn cháu bé xuống tầng 1 tòa A1. Tại đây lễ tân đã gọi điện cho bố cháu bé ở căn hộ trên tầng 11 xuống đón cháu lên nhà. Tuy nhiên đến 10 giờ 45 bố cháu bé lại để con ở tầng 11 để xuống tầng 6 họp với nhân viên.



Đến khoảng 11 giờ, bố cháu bé chạy xuống tầng 1 hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 Công ty Trung Chính đang trồng cây theo lối cửa sổ, logia.



Ban quản lý tòa nhà ngay sau đó đã dẫn bố cháu bé lên tầng 3 đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.



Sau sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã báo cáo ban lãnh đạo Công ty Vinasinco, ban quản trị chung cư Vinaconex 1, cư dân trong chung cư cùng Công an phường Trung Hòa biết và phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.



Xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về sự cố trên vào sáng nay, 2/7, ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng giám đốc Vinaconex (chủ đầu tư dự án chung cư Vinaconex 1, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1) cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc.



Theo ông Mậu, trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố trên thuộc về phía gia đình. Lý do được đưa ra là căn hộ đã được bàn giao từ 10 năm trước. Hơn nữa, trước khi xảy ra sự cố, nhân viên ban quản trị đã liên hệ người nhà đưa cháu bé lên nhà. Thế nhưng, dẫn lên xong, ông bố lại đi luôn...



“Xem báo cáo ban quản trị gửi rõ ràng họ đã tìm được bố cháu bé để bàn giao. Trong khi trẻ con đi tìm bố thì sẽ tìm đủ góc ngách để chui, trèo ra,” ông Mậu chia sẻ.



Nói về “hàng rào” an toàn ở logia ban công căn hộ, ông Mậu nhấn mạnh ở đây cửa chung cư đã được thiết kế đảm bảo an toàn với chiều cao 1,4 mét tính từ mặt sàn lên và đã được Bộ Xây dựng thẩm định. Tuy nhiên, ông đặc biệt lưu ý khi đã cố tình trèo thì cũng chẳng còn cách nào giữ được. Vì thế, muốn đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố không may thì gia đình phải có trách nhiệm.



Trên cương vị là Tổng giám đốc Vinaconex, ông Nguyễn Xuân Đông cũng cho rằng việc cháu bé rơi từ tầng 11 nêu trên là do người nhà trông con không tốt.



Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết hiện công an phường đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Chung cư Vinaconex 1 - nơi vừa phát hiện thi thể cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống tử vong nêu trên là tổ hợp chung cư cao cấp với thiết kế hiện đại. Chung cư này được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2012.



Từ khi đi vào hoạt động tới nay, tại chung cư này đã xảy ra 2 vụ việc tại nạn thương tâm.



Trước đó, khoảng 16 gờ 50 phút ngày 5/8/2019, tại chung cư Vinaconex 1 (số 288, Khuất Duy Tiến, quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sảnh chung cư nên đã trình báo cơ quan chức năng.



Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Khương (sinh năm 1963, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội). Ông Khương được xác định rơi từ tầng 27 của chung cư xuống. Dù đã được người dân đưa đi bệnh viện 198 cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông Khương đã tử vong.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)