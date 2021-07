Bộ Công an bắt giữ cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, để điều tra về việc hàng loạt lô "đất vàng" của nhà nước rơi vào tay tư nhân với giá rẻ.



Ông Trần Văn Nam khi còn đương chức -Ảnh Ngọc Thắng



Mở rộng điều tra vụ sai phạm đất đai xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt là Tổng công ty Bình Dương), ngày 27.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo điều 219, bộ luật Hình sự.



Trước đó, ông Trần Văn Nam (58 tuổi, quê ở H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương ) đã bị Ban Chấp hành T.Ư Đảng cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025 hồi đầu tháng 7 vừa qua.





Bộ Chính trị đánh giá, ông Trần Văn Nam, với cương vị là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.



Bên cạnh đó, cá nhân ông Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty Bình Dương, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hoá tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật Đảng, bị khởi tố hình sự.



Liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương, trước đó, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can là lãnh đạo cấp cao của Bình Dương.



Các bị can này gồm: Phạm Văn Cành, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; và Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.



"Đất vàng" rơi vào tay tư nhân



Theo tài liệu Thanh Niên thu thập, năm 2004, Bình Dương kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương 4.200 ha. Tổng công ty Bình Dương được chấp thuận chủ trương tham gia đền bù và đầu tư khu dịch vụ với 567,3 ha đất theo hợp đồng được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.



Sau đó, Tổng công ty Bình Dương quy hoạch thành 3 dự án, gồm: dự án sân Golf Twindoves (còn gọi là sân golf Phú Mỹ thuộc liên doanh Công ty CP đầu tư - phát triển Phú Mỹ) 160 ha, dự án sân Golf Thái Hòa (thuộc Công ty CP đầu tư - phát triển Tân Thành) 145 ha và dự án khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha.



Ngày 1.7.2010, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú (viết tắt là Công ty Tân Phú) để thành lập liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha.



Ngày 9.9.2010, Công ty Tân Phú ra đời với vốn điều lệ 200 tỉ đồng, trong đó, Tổng công ty Bình Dương góp vốn 30% với giá trị 60 tỉ đồng. Sau khi được giao đất, ngày 8.12.2016, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 43 ha đất cho Công ty Tân Phú để thực hiện cam kết về chuyển giao đất theo hợp đồng liên doanh. Giá trị chuyển nhượng là 570.000 đồng/m2.



Tiếp đó, ngày 13.3.2017, Tổng công ty Bình Dương tiếp tục xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc - là công ty do ông Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) làm Chủ tịch HĐQT. Giá trị 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú được chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc với mức giá hơn 161 tỉ đồng.



Cũng trong giai đoạn nêu trên, Tổng công ty Bình Dương còn cho Công ty TNHH Phát triển do bà Nguyễn Thục Anh (39 tuổi, con gái ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) làm Chủ tịch HĐQT, tham gia góp vốn kinh doanh trên diện tích 145 ha đất (nằm trong số 567,3 ha). Năm 2005, Công ty TNHH Phát triển ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Bình Dương góp hơn 126,2 tỉ đồng, thực hiện dự án.



Năm 2007, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng với 2 đối tác Hàn Quốc là IC Corporation và K Source Solutions để thành lập Công ty TNHH Tân Thành, liên doanh làm dự án sân gofl Thái Hòa. Trong đó, Tổng công ty Bình Dương góp vốn bằng quyền sử dụng diện tích đất 145 ha, tương đương với tỷ lệ 30% vốn góp.



Hai đối tác Hàn Quốc góp vốn bằng tiền tương ứng với tỷ lệ 70% vốn góp, nhưng mới góp được 1 triệu USD. Đến năm 2011, hai đối tác Hàn Quốc xin chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tân Thành. Thời điểm này, Tổng công ty Bình Dương để cho Công ty TNHH Phát triển đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và nhận góp thay vốn cho đối tác Hàn Quốc nắm giữ toàn bộ vốn của Công ty Tân Thành, bao gồm 145 ha đất, tiếp tục làm dự án sân golf.



Theo đó, tháng 8.2011, Công ty TNHH Phát triển chuyển gần 21 tỉ đồng (tương đương 1 triệu USD) cho đối tác Hàn Quốc mua lại toàn vốn góp của 2 công ty này. Sau khi việc chuyển nhượng vốn góp từ đối tác Hàn Quốc thành công, ngày 9.1.2012, ông Trần Văn Nam (thời điểm này là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) đã ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất để Tổng công ty Bình Dương mang 145 ha đất này góp vốn vào Công ty Tân Thành, làm dự án.



Đến ngày 20.9.2012, theo đề nghị của Tổng công ty Bình Dương, Sở TN-MT tỉnh Bình Dương trình UBND tỉnh Bình Dương giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 145 ha. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương áp dụng giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính (nộp thuế) đối với Tổng công ty Bình Dương với giá đất của năm 2005 (do UBND tỉnh Bình Dương ban hành) là 51.914 đồng/m2 (không tính theo vị trí đất). Ngày 16.1.2013, Tổng công ty Bình Dương đã nộp trên 24,7 tỉ đồng đối với 145 ha đất vào ngân sách nhà nước.



Đến tháng 8.2013, Sở TN-MT cấp tổng cộng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chia làm 5 thửa đất) trong tổng số 145 ha đất cho Tổng công ty Bình Dương. Ngày 9.6.2017, Tổng công ty Bình Dương ký kết hợp đồng, đưa 145 ha đất vào góp vốn tại Công ty Tân Thành và hai bên tự thỏa thuận ký kết, xác định giá 145 ha đất có giá trị trên 139 tỉ đồng, mà Tỉnh ủy Bình Dương không hề hay biết.

Theo THÁI SƠN (TNO)