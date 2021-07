Bình Phước: Mạo danh công an để lừa làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Đối tượng Hiếu, vốn là công nhân, nhưng tự nhận mình là công an, lừa chủ quán càphê chi tiền để làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua các chốt kiểm soát dịch.



Bình Dương: Phát hiện một số người dân sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)



Trưa 30/7, Công an thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc, ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cụ thể, sáng 21/7, Hiếu đi từ Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc đến thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản) để gặp bạn gái. Trong lúc chờ đợi, Hiếu ghé vào quán càphê ở Khu phố 5.



Tại đây, lợi dụng gia đình chủ quán thiếu thông tin, Hiếu tự nhận mình là công an, hứa làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Minh Hưng và Tân Khai.



Sau đó, Hiếu mượn chủ quán 2 triệu đồng "để đi giải quyết công việc".



Tiếp đó, Hiếu lại gọi điện cho chủ quán để mượn thêm 3 triệu đồng, đề nghị chuyển vào tài khoản nhưng bị từ chối.



Đến sáng 30/7, Hiếu quay lại thị trấn Tân Khai thì bị Công an thị trấn Tân Khai giữ lại và trong chiều 30/7, đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Hớn Quản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ĐẬU TẤT THÀNH (TTXVN/Vietnam+)