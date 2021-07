Bình Định: Thêm một địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã yêu cầu UBND xã Nhơn Phong tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn xã này. Tại tỉnh Quảng Trị, một phụ nữ bị dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly, trở về địa phương.





Sáng 28-7, UBND thị xã An Nhơn đã có văn bản về việc tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn xã Nhơn Phong.



Lực lượng chức năng thị xã An Nhơn xử phạt một số trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn





Theo UBND thị xã An Nhơn, hiện trên địa bàn đã xuất hiện các ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, tại xã Nhơn Phong đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch Covid-19, UBND thị xã An Nhơn yêu cầu UBND xã Nhơn Phong tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn xã này, kể từ 6 giờ cùng ngày.



Trong thời gian tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, UBND xã Nhơn Phong chủ động đảm bảo công tác hậu cần, lương thực, thực phẩm, ổn định đời sống cho người dân an tâm phòng chống dịch.



Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã công bố thêm 4 ca Covid-19 mới trên địa bàn, nâng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh này lên 122. Trong đó, có 1 ca được ghi nhận ở huyện Tây Sơn và 3 ca được ghi nhận ở thị xã An Nhơn.





Quảng Trị: Người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly, trở về địa phương



Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra thông báo khẩn về một số điểm đến có nguy cơ dịch tễ liên quan đến 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là bà N.T.T (43 tuổi, ngụ tại phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).



Theo lịch trình công bố, vào ngày 28-6, bà T. từ Đức trở về Việt Nam tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, bà T. được đưa đi cách ly tập trung ở phường Vĩnh Hải (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến ngày 23-7.



Khu vực bà T. sinh sống sau khi trở về địa phương



Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, ngày 24-7, bà T. lên tàu SE8 trở về tỉnh Quảng Trị và đến 6 giờ 15 phút ngày 25-7 thì về đến ga Đông Hà. Ngày 26-7, bà T. nắm được thông tin người cách ly cùng phòng mắc Covid-19, là BN 87000.



Ngày 26-7, bà T. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong ngày 27-7, bà T. tiếp tục đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Gio Linh. Đến chiều tối 27-7, kết quả xét nghiệm cho thấy bà T. dương tính với SARS-CoV-2.

Người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly, trở về địa phương - Ảnh 2.



Quảng Trị ra thông báo khẩn điểm đến có nguy cơ dịch tễ liên quan đến trường hợp bà T.

Liên quan đến trường hợp này, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu TP Đông Hà khẩn trương điều tra, xác minh lịch trình của bà T. Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý bà T. trong quá trình cách ly y tế tại địa phương, đồng thời kiên quyết áp dụng chế tài xử lý nghiêm và xem xét truy cứu trách nhiệm đối tượng có hành vi không chấp hành quy định phòng chống Covid-19.



Theo Đức Anh-Đức Nghĩa (NLĐO)