Bình Định: Nhiều người thuộc diện cách ly vẫn đi nhiều nơi trước khi phát hiện mắc Covid-19

Trước khi được phát hiện mắc Covid-19, 2 người ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định về từ vùng có dịch đã không khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà theo quy định mà vẫn đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.





Sáng 20-7, thị xã An Nhơn bước vào ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội với thời gian 15 ngày theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Bình Định; các xã, phường còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 15.





Nhiều tuyến đường ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn bị phong tỏa sau 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng



Theo UBND thị xã An Nhơn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong đợt này là do xuất hiện 2 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, được ghi nhận vào ngày 19-7.



Cụ thể, 2 ca mắc Covid-19 trên đều là người dân địa phương, làm nghề lái xe tải cho nhà xe Hai Hòa ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Trước đó, ngày 14-7, 2 tài xế này từ TP HCM về thị xã An Nhơn lúc 16 giờ ngày 15-7.



Theo quy định, sau khi về từ vùng có dịch Covid-19 (TP HCM), 2 tài xế trên phải thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà. Tuy nhiên, sau khi từ TP HCM về, họ không khai báo y tế, vẫn tiếp tục đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người ở các địa phương trong tỉnh Bình Định, như An Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước… cho đến khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.



Thị xã An Nhơn ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội



Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng cho biết qua truy vết đã phát hiện 18 F1 và 25 F2 có liên quan đến 2 tài xế nhà xe Hai Hòa mắc Covid-19. Tất cả các trường hợp F1 được cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà. Kết quả test nhanh các trường hợp này đều âm tính, đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.



Liên quan đến 2 trường hợp trên, tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã phê bình và đề nghị xử lý những tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để người cách ly tại nhà nhưng "đi lại lung tung", dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng phải được củng cố, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động. Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, nếu đủ chứng cứ thì khởi tố ngay vụ án làm lây lan dịch bệnh.









Theo Đức Anh (NLĐO)