Bắt trưởng phòng công ty tham ô 30 tấn vật tư, thiết bị

Ngày 27-6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Minh (35 tuổi, trú tại ở xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Trưởng phòng Quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Intops Việt Nam (tại KCN Yên Phong), cùng 15 đối tượng khác để điều tra về hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Nguyễn Văn Minh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp



Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chức vụ và sơ hở trong Công ty, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền móc nối với công nhân, quản lý các kho, xưởng thu gom hơn 30 tấn vật tư, thiết bị rồi bàn bạc, thống nhất với lái xe và bảo vệ lén lút chuyển số hàng trên ra ngoài Công ty. Sau đó, các đối tượng đã bán lấy tiền với tổng giá trị ước tính khoảng 500 triệu đồng.



Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án tại 2 kho hàng của Tạ Khắc Thái (49 tuổi, ở xã Long Châu, huyện Yên Phong), đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng.

