Bắt nguyên quyền Cục trưởng Cục QLTT Hải Dương lừa 'chạy việc" chiếm đoạt 300 triệu đồng

Ông Nguyễn Thanh Hải (59 tuổi), nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an Đà Nẵng truy nã đặc biệt 'nữ quái' chuyên lừa 'chạy việc vào sân bay'

Y án 14 năm tù hiệu trưởng lừa 'chạy việc' chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Thanh Hải - ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP





Ngày 23.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải (59 tuổi), nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3.2015, thông qua mối quan hệ quen biết, anh Lê Văn Đề (quê Nam Định) đến gặp và nhờ ông Hải "chạy việc" vào làm công chức tại Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương, nay là Cục QLTT Hải Dương. Khi đó, ông Hải là Phó giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương

Đáng chú ý, khi anh Đề đến gặp để "chạy việc", ông Hải đã đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng tuyển anh này vào làm việc nhằm tạo sự tin tưởng.



Trong thời gian từ tháng 3.2015 đến tháng 8.2019, ông Hải đã nhận của anh Đề tổng số tiền 300 triệu đồng và sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, ông Hải lại không xin được việc cho anh Đề như cam kết.



Sau một thời gian chờ đợi và không được hoàn lại số tiền, anh Đề đã làm đơn tố cáo cơ quan chức năng.



Sau khi xác minh, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hải.



Đáng chú ý, ngoài anh Đề, Công an tỉnh Hải Dương đã nhận được thêm một số đơn thư của công dân tố cáo ông Hải lừa đảo khi nhận tiền chạy biên chế.



Được biết, ông Hải giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018. Từ tháng 8.2018, Cục QLTT tỉnh Hải Dương được thành lập (trực thuộc Tổng Cục QLTT, Bộ Công thương), ông Hải được giữ chức quyền Cục trưởng.



Trong thời gian này, ông Hải có nhiều sai phạm trong việc tuyển dụng lao động, không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68, không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu, tự ý ký vượt chỉ tiêu được giao và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.



Khi thay đổi kế toán trưởng, ông Hải đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định, gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.



Ngoài ra, ông Hải còn bị nhiều đối tượng đến đòi nợ. Đến tháng 2.2020, ông Hải đã bị cho thôi giữ chức quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương.



Theo Lê Tân (TNO)