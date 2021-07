Bắt chủ nhà xe chở 46 người từ TP HCM về làm lây lan dịch Covid-19

Ông Phạm Hồng Phong, chủ nhà xe Đức Nguyện, đã bị Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng vì chở 46 người từ TP HCM về quê, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.





Chiều 16-7, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Hồng Phong (SN 1970, ngụ khu 3, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu), chủ xe khách Đức Nguyện, để làm rõ hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Khởi tố, bắt tạm giam chủ xe khách Phạm Hồng Phong





Theo hồ sơ, ngày 11-7, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin có 2 hành khách đi trên chuyến xe xuống tỉnh Hà Tĩnh bị dương tính SARS-CoV-2.



Ngay sau đó, Công an huyện Hải Hậu thần tốc, truy vết, xác minh nhà xe Đức Nguyện xuất phát từ TP HCM chở theo 46 khách, các hành khách khác đã xuống dọc đường. Còn 31 hành khách xuống xe trên địa bàn huyện Hải Hậu và được lập danh sách đưa đi cách ly.



Trong số này, có 1 trường hợp là công dân ở xóm 31, xã Hải Minh có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Còn 30 trường hợp F1 còn lại được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nam Định ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu.





Ngành y tế cũng thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong quá trình bắt giữ ông Phong



Trước vụ việc trên, Công an huyện Hải Hậu đã vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo điểm d khoản 1 điều 295 Bộ luật Hình sự. Ngày 14-7, cả 3 cơ quan tố tụng đã quyết định đi đến thống nhất, khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Phong để làm rõ hành vi trên.



Công an huyện Hải Hậu cũng yêu cầu tăng cường rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát, siết chặt hơn nữa việc quản lý người, phương tiện tại các chốt kiểm soát dịch; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo gian dối, làm giả giấy tờ, dùng giấy tờ thật nhưng quay vòng nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng.









Theo Phong Sơn (NLĐO)