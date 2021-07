3.192 người tử vong do tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 580 vụ (8,38%), giảm 90 người chết (2,74%) và giảm 570 người bị thương (11,29%).



Cục Cảnh sát giao thông cho biết 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021), toàn quốc xảy ra 6.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người.



So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 580 vụ (8,38%), giảm 90 người chết (2,74%) và giảm 570 người bị thương (11,29%).



Trong số các vụ tai nạn trên, có tới 99% số vụ xảy ra trên lĩnh vực đường bộ, với 6.278 vụ, làm chết 3.147 người, bị thương 4.465 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 550 vụ (8,05%), giảm 63 người chết (1,96%), giảm 564 người bị thương (11,21%).



Trong số đó, có 11 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 34 người, bị thương 17 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường, làn đường…



Trên lĩnh vực đường sắt, cả nước xảy ra 38 vụ, làm chết 30 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 10 vụ 20,83%), giảm 07 người chết (18,91%), giảm 3 người bị thương (25%).



Đường thủy nội địa xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 20 vụ (45,45%), giảm 20 người chết (57,14%), giảm 3 người bị thương (75%).



Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên 1,73 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 1.717 tỷ đồng, tước 167.761 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 298.008 phương tiện các loại.



So với cùng kỳ năm 2020, xử lý giảm 102.280 trường hợp (5,57%), tiền phạt tăng gần 99,8 tỷ đồng (6,16%).



Báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, trong thời gian 6 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 48 ùn tắc giao thông vụ; so với cùng kỳ năm 2020 số vụ không tăng không giảm.



Nguyên nhân của các vụ ùn tắc này chủ yếu là do tai nạn giao thông: 45 vụ (93,75%), do sự cố phương tiện là 3 vụ (6,25%).

