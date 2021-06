Xét xử nhóm đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Từ ngày 30.3 - 15.4, Út cùng các đồng phạm 3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang, hưởng lợi tổng cộng 183 triệu đồng.





Bị cáo Nguyễn Văn Út (trên cùng) và các bị cáo khác tại phiên tòa - ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Ngày 8.6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Út (34 tuổi) 9 năm tù, Phạm Tấn Lợi (33 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) 5 năm tù; Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau) cùng 7 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Theo cáo trạng, ngày 16.4, Công an TP.Long Xuyên phát hiện 8 người Trung Quốc có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép nên kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang kiểm tra xác minh. Qua đó xác định 8 người này nhập cảnh Việt Nam trái phép qua biên giới phía bắc rồi đến lưu trú tại khách sạn Anh Đào (P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) do Huy làm chủ.



Huy, Út, Nhỏ và Lợi đã đến công an đầu thú, khai nhận cùng nhau tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi. Cụ thể, Út được một phụ nữ tên Đào ở Campuchia thuê tìm chỗ ở và tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép với tiền công 5 triệu đồng/người. Út nhờ Nhỏ và Nhỏ đã liên hệ với Huy cho nhóm người Trung Quốc đến lưu trú trước khi sang Campuchia. Đồng thời, Út nhờ Lợi chở người Trung Quốc đến biên giới Kiên Giang. Lợi thuê thêm Mai Ngọc Yên, Vũ Thanh Điền, Trần Chí Hải điều khiển ô tô chở nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép (đối với hành vi của Yên, Điền, Hải, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau).



Từ ngày 30.3 - 15.4, Út cùng các đồng phạm đã 3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang, hưởng lợi tổng cộng 183 triệu đồng.

Theo Trần Ngọc (TNO)