Vụ 43 ha "đất vàng": Bắt Nguyễn Đại Dương "New Century"

Nguyễn Đại Dương (Dương “New Century”) đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến vụ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).





Ngày 2-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 người liên quan vụ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).



Ông Nguyễn Đại Dương tại phiên toà do TAND quận Hoàn Kiếm mở hơn 10 năm trước - Ảnh: Đại Nam



Theo đó, 1 trong 2 người bị bắt là Nguyễn Đại Dương, 56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2 (người đã bị khởi tố trước đó). Người bị khởi tố còn lại là Nguyễn Quốc Hùng, 62 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc (quận 1, TP HCM) - doanh nghiệp mua lại 43 ha đất từ Tổng công ty 3-2 cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Được biết, ông Nguyễn Đại Dương từng "nổi tiếng" trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại "vũ trường New Century" tại Hà Nội giai đoạn 2007-2009. Ông Dương đã bị tạm giữ, nhưng sau đó được tòa miễn trách nhiệm hình sự.



Tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 12 bị can liên quan vụ án "43 ha đất vàng" và các khu đất có liên quan từng do Tổng công ty 3-2 quản lý. Trong đó có 3 cán bộ thuế (nguyên cục trưởng, cục phó và phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2, đều bị khởi tố cùng về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan.



